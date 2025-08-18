Antena Meniu Search
Două case s-au făcut scrum în Giurgiu. Proprietarul a fost găsit mort în dormitor

Un bărbat de 65 de ani a murit în urma unui incendiu în care au ars două case situate în aceeaşi curte în localitatea Singureni, județul Giurgiu. Victima a fost găsită carbonizată în dormitor. Cel mai probabil dormea când s-a pornit vâlvătaia.

la 18.08.2025 , 10:32
Două case s-au făcut scrum în Giurgiu. Proprietarul a fost găsit mort în dormitor - arhiva

Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, şi-a pierdut viaţa într-un incendiu violent care a izbucnit în gospodăria sa. Soţia acestuia a reuşit să iasă la timp din casă. Tragedia a avut loc azi-noapte, în localitatea Singureni, potrivit Agerpres.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti, Punctului de Lucru Călugăreni şi Detaşamentului Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, o cisternă şi o ambulanţă SAJ.

Pompierii au constatat faptul că ardeau generalizat două case aflate în aceeaşi curte şi anexe. Când au reuşit să pătrundă în locuinţă, pompierii l-au găsit pe proprietar în dormitor, însă din nefericire acesta nu a mai putut fi salvat.

Au ars două locuinţe aflate în aceeaşi curte, bunurile din interior, anexe în care se aflau animale, păsări şi alte bunuri. Au fost salvate casele vecine. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

