Pârtiile au răsunat de chiotele de veselie ale copiilor, în prima zi de Crăciun. La Azuga s-au deschis traseele pentru începători, iar cei mici au profitat de prezenţa instructorilor pentru a lua primele lecţii de schi şi snowboard. Ziua a fost însă umbrită de un accident grav, petrecut la Predeal. O femeie a fost lovită din spate de o sanie şi a ajuns inconştientă la spital.

Crăciunul a început pe pârtie, pentru turiștii ajunşi în staţiunile montane din centrul țării.

La Azuga, schiorii şi snowboarderii începători, primele coborâri din acest an

Sunt două pârtii pentru începători la Azuga. Una de 120 de metri şi una de 100 de metri deschise pentru cei mai nerăbdători amatori ai sporturilor de iarnă. Zăpada este bună, chiar dacă este artificială. Şi mai bune sunt însă speranţele că în zilele următoare mai multe pârtii, de o lungime mai mare, vor fi deschise la Azuga.

"Pârtiile pentru începători sunt deschise la Azuga în condiţii foarte bune. Pentru începători. În scurtă vreme şi pârtiile mari, două-trei zile", spune Nicu Arnăut, instructor de schi .

De zăpadă au profitat şi părinţii, care s-au urcat pe sănii alături de copii.

"Am ieşit prima dată la zăpadă. La săniuş. Apoi vedem. O să mâncăm la prânz ceva, dar întâi ne bucurăm de puţina zăpadă care este".

"A schiat pentru prima dată băieţelul nostru şi de aceea ne bucurăm pentru el. Mai stăm puţin pe pârtie, după care mergem să luăm masa şi un pic la piscină, la bălăceală", spun turiştii.

Veselie a fost şi la Rânca, în ciuda vântului puternic. Turiştii s-au bucurat de pârtiile pe care s-a pus un strat proaspăt de zăpadă.

În prima zi de Crăciun am avut însă şi primul accident serios, pe pârtie. O femeie de 50 de ani a fost lovită puternic de o sanie, din spate şi şi-a pierdut cunoştinţa, fiind nevoie de intervenţia medicilor.

