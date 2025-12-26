O minune de Crăciun arată și așa: are în jur de 50 de centimetri, aproape 3 kilograme, face gălăgie și aduce extrem de multă bucurie. Șase bebeluși au venit pe lume ieri, la Maternitatea Bega din Timișoara. Sunt copiii Crăciunului, despre care se spune că sunt norocoși şi binecuvântați toată viața.

Pentru Cristina, Moș Crăciun a venit cu o surpriză de 3 kilograme și jumătate.

Cristina Pleșescu, mamă: „După 3 fete a venit băiețelul! A fost o surpriză, a venit mai repede a venit pe neașteptate.”

Fabian s-a grăbit să vină pe lume în zi de sârbătoare, cu 2 săptămâni mai repede.

„E o atmosferă deosebită, turele sunt mai dificile, dar ne descurcăm, facem față cu bine”, spune Sergiu Costescu, medic primar Obstetrică-Ginecologie, de la Maternitatea Bega Timișoara

"S-au născut 5 băieței și o fetiță, toți sunt sănătoși, sunt la mămicile lor în această perioadă este o presiune mai mare, având în vedere că noi nu stăm acasă cu copiii noștri, dar sărbătorile trec și o luăm de la capăt", spune Mirabela Dima, medic primar Neonatologie, Maternitatea Bega Timișoara.

La Mureș s-au născut 13 copilași. Nouă sunt băieți și patru fete. Toți nou-născuții sunt bine, au scoruri apgar bune și moșul a adus un cadou pentru fiecare copil.

"Consider că e o binecuvântare că am născut în ajun, a fost conceput în noaptea de înviere și a venit de Crăciun ca o binecuvântare de Crăciun", spune o mamă.

"Toți nou-născuții sunt bine, au scoruri apgar bune și moșul a adus un cadou pentru fiecare copil", spune Antal Eszter, medic rezident.

Despre bebelușii născuți de Crăciun se spune că sunt binecuvântați și norocoși toată viața.

