Un incendiu a izbucnit, duminică, în parcarea unui bloc din Pipera. Potrivit primelor informaţii, au luat foc două autoturisme. Flăcările au fost stinse, însă există posibilitatea de reaprindere din cauza scurgerilor de gaz şi combustibil. Cel mai apropiat bloc este la o distanţă de 3 metri.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 11:43

Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Pipera din Voluntari, județul Ilfov. Flăcările au cuprins două autoturisme și s-au extins la o conductă de gaze din apropiere.

Pompierii au reușit să stingă incendiul la cele două mașini, însă riscul nu a fost complet eliminat. Din cauza fisurării conductei de gaze, echipele de intervenție au instituit măsuri speciale de prevenire și protecție. În apropiere se un hotel din care au fost evacuate 40 de persoane.

Traficul în zonă este complet blocat. A fost solicitată intervenția unei echipe specializate din partea furnizorului de gaze pentru remedierea situației. Autoritățile monitorizează atent zona pentru a preveni orice pericol suplimentar. La fața locului acționează 4 autospeciale de stingere, 2 echipaje SMURD, un echipaj CBRN și unul de descarcerare.

