Misiune contracronometru pentru pompierii din Câmpulung Moldovenesc. 24 de pacienţi ai Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei au fost evacuaţi de urgenţă de angajaţi, după ce în una dintre camere a izbucnit un incendiu.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar intervenţia rapidă a pompierilor a limitat răspândirea focului. Cauza probabilă a izbucniri flăcărilor este în curs de stabilire.

