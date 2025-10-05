Antena Meniu Search
Misiune contracronometru pentru pompierii din Câmpulung Moldovenesc. 24 de pacienţi ai Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei au fost evacuaţi de urgenţă de angajaţi, după ce în una dintre camere a izbucnit un incendiu.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 08:33

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar intervenţia rapidă a pompierilor a limitat răspândirea focului. Cauza probabilă a izbucniri flăcărilor este în curs de stabilire.

Redactia Observator
campulung moldovenesc incendiu persoane dizabilitati
