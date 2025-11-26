Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Incendiu la un depozit de muniție din Dâmboviţa. Au fost evacuate 25 de persoane

Părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire au ars în incendiul care a cuprins miercuri dimineața depozitul de muniție din Mija, județul Dâmbovița.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 10:37
Pompieri Incendiu la un depozit de muniție din Dâmboviţa. Au fost evacuate 25 de persoane - Shutterstock

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în urma verificărilor preliminare, s-a constatat că au ars părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM, având un preț aproximativ de 70 de euro per componentă.

De asemenea, o clădire cu o suprafață de circa 150 mp a fost afectată de incendiu.

În prezent, nu este cunoscută cauza exactă a incendiului, iar investigațiile sunt în derulare.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Radu Miruță a fost informat și urmărește îndeaproape situația.

ISU Dâmbovița a anunțat că a intervenit miercuri pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un depozit cu muniție din localitatea Mija.

Conform pompierilor, incendiul a fost lichidat și nu au fost înregistrate victime.

Au fost evacuate 25 de persoane.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu dambovita munitie
Înapoi la Homepage
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România?
Observator » Evenimente » Incendiu la un depozit de muniție din Dâmboviţa. Au fost evacuate 25 de persoane