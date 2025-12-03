Antena Meniu Search
Incendiu la un uscător de cereale în Tulcea. 10 tone de seminţe de floarea-soarelui cuprinse de foc la Enisala

Pompierii au intervenit, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea-soarelui, în care se aflau zece tone de cereale, în localitatea Enisala din Tulcea. 

de Denisa Vladislav

la 03.12.2025 , 07:41

"În acest moment patru echipaje de pompieri intervin cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim ajutor SMURD pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din judeţul Tulcea", a anunţat miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Potrivit ISU Tulcea, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelului unui utilaj de uscare a seminţelor de floarea soarelui. În acesta erau depozitate aproximativ 10 tone de cereale.

La fața locului se află în sprijinul pompierilor și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sarichioi cu o autospecială de stingere și o cisternă de apă ce aparține operatorului economic. 

Nu au fost raportate victime, misiunea de stingere este în desfășurare.

