Incendiu de proporţii în oraşul sucevean Broşteni! Un incendiu izbucnit la o casă s-a extins rapid şi la două anexe, dar şi mai multă vegetaţie.

În disperarea de a îşi salva munca de o viaţă, proprietarul locuinţei a suferit arsuri la nivelul unui membru superior şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au avut o misiune extrem de dificilă, iar cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un cablu electric care s-a supraîncălzit.

