Video Incendiu puternic în Broşteni. Proprietarul casei a suferit arsuri încercând să îşi salveze locuinţa
Incendiu de proporţii în oraşul sucevean Broşteni! Un incendiu izbucnit la o casă s-a extins rapid şi la două anexe, dar şi mai multă vegetaţie.
În disperarea de a îşi salva munca de o viaţă, proprietarul locuinţei a suferit arsuri la nivelul unui membru superior şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Pompierii au avut o misiune extrem de dificilă, iar cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un cablu electric care s-a supraîncălzit.
