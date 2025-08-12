Au fost clipe de groază în judeţul Giurgiu! Un incendiu de proporţii a făcut scrum zeci de hectare de teren cu vegetaţie uscată, dar şi un depozit de materiale plastice. Flăcările uriaşe ameninţau să se extindă la gospodăriile din zonă din cauza vântului puternic. Pompierii s-au luptat ore bune să stingă vâlvătaia, iar locuitorii din mai multe localităţi au fost avertizaţi să rămână în case, după ce fumul dens s-a extins cu repeziciune.

Sunt momentele care au adus teroare în localitatea Grădinari din Giurgiu, judeţ aflat sub cod galben de caniculă încă de ieri dimineaţă. În câteva minute, flăcările uriaşe au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Iar pericolul a continuat.

Mesaje RO-ALERT în patru localităţi

"Vântul a alimentat incendiul şi l-a direcţionat către un depozit de reciclare a maselor plastice. Incendiul se manifestă şi în curtea acestui depozit unde ard deşeuri de mase plastice depozitate sub formă de baloţi.", a declarat Lt. Col. Dumitru Vîlceanu, inspector șef al ISU Giurgiu.

Locuitorii din patru localităţi au primit mesaje RO-ALERT, după ce fumul gros a început să se extindă.

"Fumul este atât de dens încât în spatele meu nici măcar nu se mai distinge ceva. Aerul este foarte greu de respirat, iar localnicii au fost sfătuiţi să rămână în case cu uşile şi ferestrele închise", a spus Ana Maria Munteanu, reporter Observator.

Imaginea dezastrului i-a înlemnit pe oameni. De ani buni nu s-au mai confruntat cu un incendiu atât de puternic.

Pompierii au avut nevoie de zece autospeciale de stingere, o cisternă, dar şi roboţi ca să se lupte cu focul. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Autorităţile vor stabili de la ce a pornit incendiul. Însă, până atunci, vin cu recomandări, care să îi ferească pe oameni de noi incendii - pe timpul caniculei, să evite folosirii oricărei surse de foc în apropierea locurilor cu vegetaţie uscată.

