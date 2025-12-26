Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în care a izbucnit un incendiu

Un incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din B-dul Mihai Viteazu din municipiul Giurgiu. Pompierii au salvat un cățeluș din locuința inundată cu fum.

de Bogdan Dinu

la 26.12.2025 , 15:05
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în care a izbucnit un incendiu Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în care a izbucnit un incendiu - Observator

30 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost ajutate de pompieri să iasă de pe scara blocului.

În momentul în care a izbucnit incendiul proprietarul nu era acasă, mirosul de fum fiind sesizat de vecinii care au sunat la 112.

Pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta în bucătărie. Au ars masa și scaunele, iar pereții au fost afectați de fum. De asemenea, s-au degradat mai multe bunuri din locuință.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai probabil incendiul a fost provocat de o candelă lăsată nesupravegheată. 

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția. 

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

incendiu giurgiu catelus pompieri candela bucatarie
Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Orașul în care temperatura a scăzut până la -45 de grade Celsius vineri dimineață
Orașul în care temperatura a scăzut până la -45 de grade Celsius vineri dimineață
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în care a izbucnit un incendiu