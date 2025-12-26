Un incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din B-dul Mihai Viteazu din municipiul Giurgiu. Pompierii au salvat un cățeluș din locuința inundată cu fum.

30 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost ajutate de pompieri să iasă de pe scara blocului.

În momentul în care a izbucnit incendiul proprietarul nu era acasă, mirosul de fum fiind sesizat de vecinii care au sunat la 112.

Pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta în bucătărie. Au ars masa și scaunele, iar pereții au fost afectați de fum. De asemenea, s-au degradat mai multe bunuri din locuință.

Cel mai probabil incendiul a fost provocat de o candelă lăsată nesupravegheată.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția.

