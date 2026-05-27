Europa de Est oferă, în general, un salariu net mai mare pentru un salariu brut de 100.000 de euro, în timp ce Europa de Vest și de Nord tind să prezinte cifre nete mai mici la acest nivel de venit, conform unor calcule realizate de Euronews , pe baza cifrelor oficiale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Salariu brut vs. salariu net. Cu câți bani rămân românii la final, comparativ cu țările europene - Profimedia

Poverile fiscale variază semnificativ în Europa. Nivelul de venit este, în general, factorul decisiv. Unele țări aplică cote fixe de impozitare, în timp ce altele utilizează sisteme progresive, ceea ce înseamnă că cei cu venituri mai mari plătesc o parte mai mare.

A fi singur sau parte a unui cuplu, a avea unul sau două venituri și a avea copii în întreținere afectează toate salariile nete.

Așadar, să presupunem că cineva câștigă 100.000 de euro pe an brut. Este singur, fără copii. Cât ar lua acasă? Cum ar arăta salariile nete în țările europene?

Articolul continuă după reclamă

Calculul este dificil, deoarece depinde de mai multe variabile. Sistemele fiscale în sine variază, unele țări având o abordare simplă, în timp ce altele sunt mai complexe.

Cotele de impozitare utilizate sunt pentru anul 2025. Monedele non-euro au fost convertite folosind ratele de referință BCE la 31 decembrie 2025. Aceasta reflectă în principal estimările pentru 2025.

Unele variabile care ar putea afecta în continuare calculul nu sunt incluse. Nu sunt luate în considerare surse suplimentare de venit.

În cele 31 de țări europene (statele membre ale UE plus Regatul Unit, Elveția, Norvegia și Turcia), salariul net pentru un salariu brut de 100.000 de euro variază de la 50.750 de euro în Belgia la 86.930 de euro în Bulgaria.

Bulgaria este singura țară în care salariul net depășește 85.000 de euro. Următoarea cea mai mare valoare este Estonia, cu 74.400 de euro. Cehia (72.800 de euro), Malta (72.500 de euro), Elveția (70.500 de euro) și Cipru (70.300 de euro) sunt țările în care lucrătorii păstrează cel puțin 70.000 de euro dintr-un salariu brut de 100.000 de euro.

În Regatul Unit, lucrătorii păstrează aproape 70% din salariul lor brut la acest nivel de venit. Salariul net este de 69.900 de euro, cel mai mare dintre cele mai mari cinci economii ale Europei.

Spania (64.200 €) și Franța (63.000 €) se află la mijloc, în timp ce Germania (57.900 €) și Italia (56.700 €) oferă cele mai mici rate nete dintre cele cinci mari.

La limita inferioară a clasamentului, Belgia (50.750 €) se situează pe ultimul loc în clasamentul general, urmată de două țări nordice: Danemarca (51.500 €) și Suedia (52.000 €). Austria (54.200 €), Slovenia (55.060 €) și Grecia (56.615 €) se numără, de asemenea, printre țările în care un salariu brut de 100.000 € are ca rezultat unul dintre cele mai mici salarii nete din Europa.

Portugalia (57.000 €) și România (58.500 €) se află, de asemenea, sub 60.000 € net.

Polonia (60.225 €), Olanda (60.500 €), Lituania (60.500 €), Croația (61.000 €) și Luxemburg (61.500 €) se află puțin peste acest nivel.

Printre țările nordice, Norvegia (66.900 €) oferă cel mai mare salariu net, urmată de Finlanda (62.200 €). Ambele sunt semnificativ mai mari decât Danemarca și Suedia, care se situează puțin peste 50.000 de euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰