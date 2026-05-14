Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a lansat un apel umanitar pentru unul dintre colegii lor, Alexandru Apostol, pompier și angajat al Departamentului pentru Situații de Urgență, diagnosticat cu rabdomiosarcom pleomorf, o formă extrem de rară și agresivă de cancer.

Alex, pompier și tată al unei fetițe de 5 ani, are nevoie de ajutor pentru a învinge o boală rară - Isu Timiș

Alexandru Apostol este tatăl unei fetițe de doar 5 ani și, potrivit colegilor săi, a fost mereu printre primii care au sărit în ajutorul oamenilor aflați în nevoie. Absolvent al Facultății de Pompieri din cadrul Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", promoția 2009, și-a început cariera la ISU Covasna, unde a activat până în 2014. Ulterior, și-a continuat activitatea în cadrul Departamentul pentru Situații de Urgență, participând ani la rând la intervenții și misiuni de salvare.

Potrivit mesajului publicat de ISU Timiș, Alexandru a fost diagnosticat în urmă cu câteva luni cu rabdomiosarcom pleomorf, o formă rară și agresivă de cancer. Boala i-a afectat coloana vertebrală și măduva spinării, iar în prezent nu își mai poate folosi picioarele.

"Au urmat complicații severe, internări repetate și dureri greu de imaginat. Și totuși… continuă să lupte", au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Articolul continuă după reclamă

Ultimele analize au adus însă și o speranță pentru pompier. Medicii iau în calcul un tratament de imunoterapie, care ar putea reprezenta cea mai importantă șansă pentru el în acest moment. Costurile sunt însă foarte mari, aproximativ 25.000 de lei pentru fiecare doză, administrată o dată la trei săptămâni.

Cei care doresc să îl sprijine pe Alexandru Apostol pot găsi toate detaliile privind donațiile în postarea publicată de ISU Timiș pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰