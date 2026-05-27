Consiliul de Pace pentru care Trump cerea lumii câte 1 miliard de dolari are conturile goale. Analiză FT

Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump există mai mult pe hârtie decât în realitate, iar pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza nu s-a cheltuit până acum "niciun dolar american", arată o analiză Financial Times. Oricum nici nu a început vreodată. Deşi mai multe state au promis teoretic 17 miliarde de dolari pentru proiect, fondul oficial administrat prin Banca Mondială nu a primit niciun ban. Ar exista donaţii făcute direct într-un cont la JPMorgan, dar nu este clar cine şi cum administreză fondurile. Între timp, Congresul american este în continuare confuz în legătură cu natura juridică a organizaţiei.

Deși Donald Trump a promovat Consiliul pentru Pace drept una dintre cele mai importante organizații internaționale şi a solicitat liderilor lumii o taxă de "membru pe viaţă" de câte un miliard de dolari, la patru luni de la înfiinţarea sa, contul fondului financiar creat prin intermediul Băncii Mondiale este gol, arată o analiză Financial Times. "Zero dolari au fost depuşi", a declarat o sursă.

Între timp, Consiliul pentru Pace se află în blocaj juridic şi politic, iar proiectele pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza sunt în aer. În loc să fie folosit acest fond administrat de Banca Mondială şi susţinut de ONU, organizaţia ar fi primit donaţii direct într-un cont la JPMorgan, potrivit unui purtător de cuvânt al Board of Peace. Financial Times atrage atenţia că banii nu sunt supuşi aceloraşi reguli independente de transparenţă. Cu alte cuvinte, nu e clar unde ajung, cum şi cine îi gestionează.

Un oficial al organizaţiei a declarat pentru Financial Times că "au fost create mai multe opţiuni pentru finanţare", inclusiv mecanismul Băncii Mondiale, însă "în acest moment, contributorii au ales alte variante". Potrivit acestuia, Board of Peace "îşi va prezenta situaţia financiară la momentul considerat potrivit" propriului consiliu executiv, format din oficiali ai administraţiei Trump şi alţi consilieri.

Marocul şi Emiratele Arabe Unite au donat 3 milioane de dolari, respectiv 20 de milioane de dolari. Banii au fost folosiţi pentru finanţarea biroului Înaltului Reprezentant pentru Gaza postbelică şi pentru salariile comitetului tehnocrat palestinian, ambele numite de consiliul lui Trump pentru a guverna Fâşia Gaza. Recent, Emiratele Arabe Unite au alocat 100 de milioane de dolari pentru instruirea unei forţe de poliţie în Gaza, însă programul nu a început, iar fondurile sunt blocate, au declarat două persoane apropiate proiectului.

Între timp, "niciun dolar american" nu a fost cheltuit până acum pentru reconstrucţia enclavei palestiniene, potrivit surselor citate. Departamentul de Stat al SUA ar intenţiona să redirecţioneze în jur de 1,2 miliarde de dolari din fonduri de ajutor pentru proiecte aflate pe agenda organizaţiei, însă şi aceşti bani sunt blocaţi. "Niciun ban nu a ajuns la Board of Peace. Nimic nu este administrat de Board of Peace. Departamentul de Stat ne spune că nu există intenţia ca aceşti bani să fie gestionaţi de Board of Peace", a declarat un consilier din Congres.

În plus, Departamentul de Stat plănuieşte alocarea directă a circa 50 de milioane de dolari către organizaţie pentru cheltuieli operaţionale, însă nici aceşti bani nu au fost distribuiţi. Oficialii din Departamentul de Stat au transmis Congresului că Board of Peace nu va putea folosi banii atâta timp cât nu există mecanisme financiare şi de control pentru gestionarea fondurilor.

Deşi ar fi fost începute proceduri de selecţie pentru lucrări de securitate şi reconstrucţie în Gaza, niciun contract nu a fost atribuit până acum. Explicaţia? Board of Peace încă nu operează în Gaza pentru că Hamas nu a fost dezarmată, a transmis un purtător de cuvânt al organizaţiei.

Trump a lansat cu mare pompă Consiliul în ianuarie, stârnind temeri în Europa că aceasta ar putea rivaliza cu ONU. Prima misiune majoră a fost reconstrucţia Fâşiei Gaza după doi ani de război devastator. Ulterior, ginerele lui Trump, Jared Kushner, a prezentat planuri extravagante făcute cu AI pentru Gaza, cu zgârie-nori moderni şi clădiri de lux. Un raport recent realizat de UE, ONU şi Banca Mondială estimează că reconstrucţia Făşiei Gaza ar costa peste 70 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

Congresul a cerut Casei Albe detalii despre organizaţie, operaţiunile şi statutul său juridic. Nu este clar dacă aceasta îndeplineşte criteriile legale pentru a fi considerată organizaţie internaţională eligibilă pentru fonduri americane.

Senatorul democrat Brian Schatz a declarat că Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, i-a spus că organizaţia are un statut juridic similar unei agenţii ONU şi că reprezintă "un organism al ONU pentru reconstrucţia şi ajutorul umanitar în Gaza". Dar Trump vorbeşte despre organizaţie "ca despre o curte regală. Nu îmi este deloc clar ce este, de fapt", a spus Schatz.

Şi alţi oficiali implicaţi în planurile pentru Gaza au ridicat întrebări legate de cum a fost formulată rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU. Board of Peace este descrisă drept o "administraţie de tranziţie" până la revenirea Autorităţii Palestiniene la conducerea teritoriului. Însă multora nu le este clar ce se întâmplă când acest mandat expiră.

