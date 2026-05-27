USR nu exclude ca Guvernul să rămână interimar până în toamnă. "Nu există niciun fel de negocieri cu PSD"

USR nu exlude posibilitatea ca actualul Guvern să rămână interimar până în toamnă, a declarat Radu Miruță, care a precizat că partidul din care face parte nu susține formarea unui guvern cu PSD și că Eugen Tomac nu reprezintă o variantă de tehnocrat agreată de partid. În acelaşi timp Dominic Fritz a negat că ar exista negocieri între USR şi PSD, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public.

"Decizia fermă a USR înainte de votul PSD cu AUR din parlament a fost, este, că USR nu va mai face vreo coaliție cu Partidul Social-Democrat în sine și nici cu oameni ascunși în spatele unei măști a Partidului Social-Democrat. Mă refer la, așa zisii, tehnocrați care au carnetul de o partidă în buzunar și pe care îl ascund spunând că sunt tehnocrați pentru a avea o poziție din care să ducă mai departe dorințele PSD pentru această țară", a spus Radu Miruţă.

Mai mult, acesta susţine că USR nu ia în calcul desemnarea unor soluții politice de tip tehnocrat în actualul context.

"Eu pe domnul Tomac îl cunosc. Am interacționat cu dumnealui atunci când a existat în anumite județe în România o candidatură comună între USR și PMP. Mai mult decât atât, nu am alte date.Una e să cunoști un om, alta e să te raportezi politic la o acțiune în jurul unui om. Nu avem acel lucru în acest moment pe masă. Tehnocrat înseamnă cineva care nu are carne de partid, în accepțiunea mea", a declarat ministrul interimar al Apărării.

Acesta a mai spus că nu este exclusă varianta prelungirii interimatului guvernamental până în toamnă.

"Ministerele funcţionează, Guvernu ia decizii pentru România. Există o limitare cu privire la ordonanţă de urgenţă. Noi suntem în aceste ministere si ideea că nu funcţionează nu este neapărat corectă. Este un guvern interimar. Noţiunea în sine are o limitare. Legea spune că acest guvern e interimar până la investirea unui alt guvern. Asta presupune consultări, desemnări, vot în parlament. Aşa funcţionează democraţia", a declarat Miruţă.

În același timp, liderul USR, Dominic Fritz, a respins ferm informațiile apărute "pe surse" privind presupuse negocieri cu PSD pentru intrarea la guvernare. Acesta susține că formațiunea nu poartă discuții în acest sens și că nu va face parte dintr-un guvern alături de social-democrați.

"Mai multe televiziuni, inclusiv unele care se vor serioase, împing 'pe surse' așa-zise 'știri' că USR ar negocia un guvern cu PSD. Alții scriu într-un soi de revoltă preventivă despre o presupusă schimbare de direcție a USR, precum iubitul care a visat că a fost înșelat și se trezește supărat pe iubită. Toate aceste mișcări au un singur scop: să semene neîncredere și să spargă alinierea între cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL. Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta. Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală. USR nu va fi niciodată de decor într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR. Nu vom sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant pentru o presupusă stabilitate. Nu dăm stabilitate corupților", a transmis Dominic Fritz.

