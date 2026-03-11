Incendiu violent la o fabrică de polistiren din Arad. Din cauza cantității semnificative de fum, ISU Arad anunță că a fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul Ro-Alert pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenției.

Incendiul care a afectat, miercuri dimineaţă, o fabrică de polistiren din Arad a fost stins după o intervenţie de aproximativ două ore a pompierilor, fără a exista victime, însă martorii spun că focul s-a extins "ca o bombă" şi că au simţit căldura puternică degajată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad a transmis că incendiul a afectat o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi din curtea fabricii, unde erau depozitate cantităţi mari de polistiren şi materie primă. Totuşi, nu a fost afectată şi hala de producţie.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta prin ardere generalizată, cu degajări mari de fum, la nivelul polistirenului depozitat în curtea societăţii comerciale, pe o suprafaţă de aproximativ 1.500 de metri pătraţi", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Arad, Ruxandra Klein.

În curtea fabricii existau şi butelii cu gaz, dar care au fost securizate de pompieri înainte să se producă explozii. Paznicul fabricii a declarat că a sunat la 112 imediat ce a văzut flăcările, dar focul s-a extins foarte repede.

"Focul s-a extins dintr-o dată, ca o bombă. Se simţea flacăra, căldura, abia am deschis poarta să intre pompierii", a declarat paznicul presei, potrivit Agerpres.

Autoritățile au emis Ro-Alert

”Incendiu la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, cu degajări mari de fum. Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei”, anunţă IGSU.

La faţa locului au intervinit echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din 6 maşini de stingere, 1 ambulanţă SMURD, 1 echipaj de descarcerare şi 1 autoscară. În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, cu 2 maşini de stingere. Ulterior, echipele de intervenţie au fost suplimentate cu o autoscară de la ISU Arad, o maşină de stingere şi o cisternă de mare capacitate (30.000 l) de la ISU Timiş şi o autospecială cu roboţi de la ISU Mureţ.

Pompierii au reuşit să stingă flăcările după aproximativ două ore de intervenţie, dar cauzele izbucnirii incendiului nu se cunosc în acest moment şi au rămas în cercetare.

Reprezentanţii Gărzii de Mediu Arad au precizat că au început o anchetă din cauza poluării aerului. Instituţia a informat că, în urmă cu câteva zile, a avut loc un control la fabrica respectivă, dar nu au fost găsite nereguli.

