Video Incendiu violent în Timiş: două case şi o anexă, făcute scrum înainte de sosirea pompierilor

Incendiu uriaş, aseară, într-o comună din judeţul Timiş! Două case şi o anexă cu două etaje s-au făcut scrum, după ce au fost cuprinse de flăcări uriaşe. 

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 08:35
Speriaţi, oamenii care locuiesc în zonă, au cerut ajutorul pompierilor, însă până la sosirea salvatorilor, focul înghiţise deja imobilele.

A urmat o mobilizare de forţe majoră, dar cu toate astea două case din apropiere, au fost în pericol. Deocamdată nu se ştie încă de la ce a pornit incendiul.

"La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 4 autospeciale de stingere, o autoscară de intervenție la înălțime, o autosanitară SMURD și 22 de pompieri. Totodată, în sprijin, a fost solicitat și SVSU Remetea Mare", au transmis autorităţile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

