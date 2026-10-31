Incendiu violent în Vâlcea, unde două gospodării au suferit pagube importante. De la ce ar fi pornit

Potrivit Inspectoratului de Situaţii de Urgenţă, un incendiu violent a izbucnit în toiul nopții la o gospodărie din localitatea Bunești, județul Vâlcea. Flăcările s-au extins și la o proprietate învecinată, două gospodării fiind afectate. În urma incidentului, o persoană a suferit un atac de panică.

Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:06, la o gospodărie din localitatea Bunești, județul Vâlcea. Pompierii militari au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ, mobilizând echipaje de la Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Punctul de Lucru Bunești.

La sosirea salvatorilor, flăcările se manifestau violent la acoperișul unei case și la mai multe anexe din două gospodării. După mai bine de trei ore de intervenție, pompierii au reușit să lichideze incendiul.

Care au fost pagubele incendiului

La prima proprietate au ars un garaj și cinci anexe, pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați, un autoturism, un ATV, o motocicletă și panouri fotovoltaice. De asemenea, au fost distruși aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul casei și a fost afectată fațada acesteia, pe o suprafață de circa 80 de metri pătrați. La cea de-a doua gospodărie au ars două anexe, pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați, precum și circa patru metri cubi de lemne de foc.

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O persoană care a suferit un atac de panică a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.