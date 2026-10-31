Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din 2 judeţe. Cod galben în alte 11 judeţe, cu risc de viituri

Insitutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică cod portocaliu şi cod galben în mai multe judeţe, valabile în următoarele 48 de ore. Autorităţile avertizeară că se pot produce inundaţii şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Insituţia a emis un cod galben în intervalul 31.10.2026 ora 15:00 – 02.11.2026 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu – bazin amonte S.H. Podari (județele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ioneşti (județele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (județele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (județele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (județele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Prahova şi Ialomiţa).

De asemenea, tot o avertizare cod galben e valabilă în intervalul 01.11.2026 ora 12:00 – 02.11.2026 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Berzeasca – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (județele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (județele: Mehedinţi şi Dolj).

Codul portocaliu vizează intervalul 01.11.2026 ora 12:00 – 02.11.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (județul Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Gorj şi Mehedinţi).

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"Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare", a mai transmis Insitutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Ce reprezintă fiecare cod de avertizare

COD GALBEN: Risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei, care necesită o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații.

Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale.

În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri ale COTEI DE ATENȚIE/Fazei I de apărare.

COD PORTOCALIU: Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante, care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social – economice. De asemenea, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale.

În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri semnificative ale COTEI DE INUNDAȚIE/FAZEI a II-a de apărare (mai mari de 20-30 cm). Din cauza intensității deosebite a fenomenelor hidrologice prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate și poate fi pusă în pericol viața oamenilor.

COD ROȘU: Risc de inundații majore care poate necesita adoptarea unor măsuri deosebite pentru evacuarea oamenilor și bunurilor, impunerea de restricții la folosirea podurilor și căilor de transport, exploatarea construcțiilor hidrotehnice, altele. În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri semnificative ale COTELOR DE PERICOL / Fazei a III – a de apărare (mai mari de 20-30 cm). Din cauza intensității majore a fenomenelor hidrologice prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate și poate exista un risc semnificativ pentru viața oamenilor.