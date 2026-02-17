Un bebeluş de două luni din Vaslui a murit după ce a fost internat o săptămână la spital, iar medicii i-ar fi greşit tratamentul şi diagnosticul. În cele din urmă, au fost de acord să transfere copilul la Iaşi, doar că nici acolo nu a mai putut fi salvat. Părinţii lui acuză acum medicii de malpraxis şi neglijenţă.

"Sunt plin de durere, mi-a omorât fetiţa, puiul meu de două luni", a povestit tatăl fetiţei.

Părinţii au dus-o pe Sofia la spitalul din Vaslui pentru că era răguşită. Medicii au internat-o şi au spus că nu este nimic serios, dar lucrurile s-au agravat după câteva zile.

Durerea unei familii după moartea fetiței de două luni

Articolul continuă după reclamă

"În prima zi când a venit doamna doctor a spus că are laringită şi bronşiolită. A venit altă doamnă doctor şi a spus că e răcită la plămân. După a venit altă doamnă doctor şi a spus că îi merge spre bine. La ora 12 noaptea când a venit să îi facă tratamentul, fata avea 39,8", a explicat Ioana Bordeianu, mama bebeluşului.

Îngrijoraţi, părinţii bebeluşului au cerut să fie transferat la spitalul de copii de la Iaşi.

"Au zis că nu se poate, când copilul nu e în stare gravă. Dar copilul mi l-a pus în a şasea zi, a făcut febră, pe oxigen. Şi am spus: "Dar de ce nu-i daţi masca de oxigen jos?". "Că moare". Şi atunci nu e de stare gravă să-l ducem la Iaşi?", a continuat Adrian Paul Iovu, tatăl micuţei.

Părinții au cerut transferul, dar au fost refuzați inițial

"Ea abia respira şi cu oxigen pentru că saturaţia îi scădea", a mai spus mama fetiţei.

În cele din urmă, fetiţa de două luni a ajuns la spitalul de copii din Iaşi. Medicii de acolo au constatat că diagnosticul nu era corect şi nu au putut să o mai salveze.

"În momentul în care a ajuns la noi, starea generală era mediocră, cu semne de insuficienţă respiratorie acută necesitând și administrarea de oxigen. A fost transferată cu diagnosticul de bronşiolită acută. A fost reevaluat biologic şi imagistic, a fost confirmată o pneumonie dreaptă", a declarat dr. Otilia Frasinariu, purtătorul de cuvânt al Spitalul de Copii.

Anchetă internă la spitalul din Vaslui

Medicii de la Vaslui care au tratat-o pe Sofia sunt acum anchetaţi de superiorii lor.

"Am demarat o anchetă internă. Pentru a determina dacă s-au respectat protocoalele în vigoare la nivelul unităţii noastre", a subliniat Andrei Armand, purtător de cuvânt SJU Vaslui.

Părinţii bebeluşului vor să îi dea în judecată pe doctorii care au greşit tratamentul fiicei lor.

"Mi-aş dori să mor să mă duc după ea, să am grijă de ea… pentru că e totul pentru mine! Şi acum aş lua-o în braţe să o duc acasă, dar nu mai pot", a precizat Ioana Bordeianu, mama bebeluşului mort.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰