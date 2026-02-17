Video "Mi-a omorât fetiţa, puiul meu". Bebeluş mort la două luni, după ce medicii i-ar fi greşit diagnosticul
Un bebeluş de două luni din Vaslui a murit după ce a fost internat o săptămână la spital, iar medicii i-ar fi greşit tratamentul şi diagnosticul. În cele din urmă, au fost de acord să transfere copilul la Iaşi, doar că nici acolo nu a mai putut fi salvat. Părinţii lui acuză acum medicii de malpraxis şi neglijenţă.
"Sunt plin de durere, mi-a omorât fetiţa, puiul meu de două luni", a povestit tatăl fetiţei.
Părinţii au dus-o pe Sofia la spitalul din Vaslui pentru că era răguşită. Medicii au internat-o şi au spus că nu este nimic serios, dar lucrurile s-au agravat după câteva zile.
Durerea unei familii după moartea fetiței de două luni
"În prima zi când a venit doamna doctor a spus că are laringită şi bronşiolită. A venit altă doamnă doctor şi a spus că e răcită la plămân. După a venit altă doamnă doctor şi a spus că îi merge spre bine. La ora 12 noaptea când a venit să îi facă tratamentul, fata avea 39,8", a explicat Ioana Bordeianu, mama bebeluşului.
Îngrijoraţi, părinţii bebeluşului au cerut să fie transferat la spitalul de copii de la Iaşi.
"Au zis că nu se poate, când copilul nu e în stare gravă. Dar copilul mi l-a pus în a şasea zi, a făcut febră, pe oxigen. Şi am spus: "Dar de ce nu-i daţi masca de oxigen jos?". "Că moare". Şi atunci nu e de stare gravă să-l ducem la Iaşi?", a continuat Adrian Paul Iovu, tatăl micuţei.
Părinții au cerut transferul, dar au fost refuzați inițial
"Ea abia respira şi cu oxigen pentru că saturaţia îi scădea", a mai spus mama fetiţei.
În cele din urmă, fetiţa de două luni a ajuns la spitalul de copii din Iaşi. Medicii de acolo au constatat că diagnosticul nu era corect şi nu au putut să o mai salveze.
"În momentul în care a ajuns la noi, starea generală era mediocră, cu semne de insuficienţă respiratorie acută necesitând și administrarea de oxigen. A fost transferată cu diagnosticul de bronşiolită acută. A fost reevaluat biologic şi imagistic, a fost confirmată o pneumonie dreaptă", a declarat dr. Otilia Frasinariu, purtătorul de cuvânt al Spitalul de Copii.
Anchetă internă la spitalul din Vaslui
Medicii de la Vaslui care au tratat-o pe Sofia sunt acum anchetaţi de superiorii lor.
"Am demarat o anchetă internă. Pentru a determina dacă s-au respectat protocoalele în vigoare la nivelul unităţii noastre", a subliniat Andrei Armand, purtător de cuvânt SJU Vaslui.
Părinţii bebeluşului vor să îi dea în judecată pe doctorii care au greşit tratamentul fiicei lor.
"Mi-aş dori să mor să mă duc după ea, să am grijă de ea… pentru că e totul pentru mine! Şi acum aş lua-o în braţe să o duc acasă, dar nu mai pot", a precizat Ioana Bordeianu, mama bebeluşului mort.
