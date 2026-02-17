Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Mi-a omorât fetiţa, puiul meu". Bebeluş mort la două luni, după ce medicii i-ar fi greşit diagnosticul

Un bebeluş de două luni din Vaslui a murit după ce a fost internat o săptămână la spital, iar medicii i-ar fi greşit tratamentul şi diagnosticul. În cele din urmă, au fost de acord să transfere copilul la Iaşi, doar că nici acolo nu a mai putut fi salvat. Părinţii lui acuză acum medicii de malpraxis şi neglijenţă.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 19:37

"Sunt plin de durere, mi-a omorât fetiţa, puiul meu de două luni", a povestit tatăl fetiţei.

Părinţii au dus-o pe Sofia la spitalul din Vaslui pentru că era răguşită. Medicii au internat-o şi au spus că nu este nimic serios, dar lucrurile s-au agravat după câteva zile.

Durerea unei familii după moartea fetiței de două luni

Articolul continuă după reclamă

"În prima zi când a venit doamna doctor a spus că are laringită şi bronşiolită. A venit altă doamnă doctor şi a spus că e răcită la plămân. După a venit altă doamnă doctor şi a spus că îi merge spre bine. La ora 12 noaptea când a venit să îi facă tratamentul, fata avea 39,8", a explicat Ioana Bordeianu, mama bebeluşului.

Îngrijoraţi, părinţii bebeluşului au cerut să fie transferat la spitalul de copii de la Iaşi.

"Au zis că nu se poate, când copilul nu e în stare gravă. Dar copilul mi l-a pus în a şasea zi, a făcut febră, pe oxigen. Şi am spus: "Dar de ce nu-i daţi masca de oxigen jos?". "Că moare". Şi atunci nu e de stare gravă să-l ducem la Iaşi?", a continuat Adrian Paul Iovu, tatăl micuţei.

Părinții au cerut transferul, dar au fost refuzați inițial

"Ea abia respira şi cu oxigen pentru că saturaţia îi scădea", a mai spus mama fetiţei.

În cele din urmă, fetiţa de două luni a ajuns la spitalul de copii din Iaşi. Medicii de acolo au constatat că diagnosticul nu era corect şi nu au putut să o mai salveze.

"În momentul în care a ajuns la noi, starea generală era mediocră, cu semne de insuficienţă respiratorie acută necesitând și administrarea de oxigen. A fost transferată cu diagnosticul de bronşiolită acută. A fost reevaluat biologic şi imagistic, a fost confirmată o pneumonie dreaptă", a declarat dr. Otilia Frasinariu, purtătorul de cuvânt al Spitalul de Copii.

Anchetă internă la spitalul din Vaslui

Medicii de la Vaslui care au tratat-o pe Sofia sunt acum anchetaţi de superiorii lor.

"Am demarat o anchetă internă. Pentru a determina dacă s-au respectat protocoalele în vigoare la nivelul unităţii noastre", a subliniat Andrei Armand, purtător de cuvânt SJU Vaslui.

Părinţii bebeluşului vor să îi dea în judecată pe doctorii care au greşit tratamentul fiicei lor.

"Mi-aş dori să mor să mă duc după ea, să am grijă de ea… pentru că e totul pentru mine! Şi acum aş lua-o în braţe să o duc acasă, dar nu mai pot", a precizat Ioana Bordeianu, mama bebeluşului mort.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vaslui bebelus spital
Înapoi la Homepage
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Chiriile șocante găsite de Ciprian Ciucu la "locuințele convenabile" din București: 171 de lei pentru 3 camere
Chiriile șocante găsite de Ciprian Ciucu la "locuințele convenabile" din București: 171 de lei pentru 3 camere
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Evenimente » "Mi-a omorât fetiţa, puiul meu". Bebeluş mort la două luni, după ce medicii i-ar fi greşit diagnosticul