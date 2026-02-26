Video Un bărbat de 75 de ani din Timișoara a murit în sauna unde venise să se relaxeze
O seară care trebuia să fie una relaxantă s-a transformat într-o tragedie pentru un bărbat de 75 de ani din Timişoara. Acesta şi-a pierdut viaţa în sauna unei baze sportive.
Bărbatul era singur în încăpere când, brusc, i s-a făcut rău şi s-a prăbuşit. O femeie, şi ea în interiorul saunei, a observat că bărbatul nu se simte bine, însă nu a realizat gravitatea situaţiei şi a ieşit imediat.
La scurt timp, angajaţii complexului l-au găsit pe podea şi au sunat la 112. Echipajul medical ajuns la faţa locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.
Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Ce spun oamenii legii
La data de 25 februarie 2026, în jurul orei 21:05, polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i s-ar fi făcut rău în saună, la o bază sportivă de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde se afla și un echipaj medical, fiind declarat, din nefericire, decesul unui bărbat în vârstă de 75 de ani.
În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.
