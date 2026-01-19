Inteligenţa artificială este tot mai prezentă şi în sălile de sport! Antrenamentele de forţă, yoga sau pilates sunt monitorizate de aparate şi antrenori virtuali. Aceştia ne arată cum să facem exerciţiile corect şi urmăresc progresele. Angajaţii digitali sunt disponibili 18 ore pe zi, în fiecare zi a săptămânii.

Victoria are un program încărcat şi a ales un studio de pilates complet digitalizat, unde poate veni până la miezul nopţii să se antreneze.

"Nu este dificil deloc, aceste videouri sunt foarte bine explicate şi eu nu fac de mult pilates, dar această trecere la pilates on demand a fost foarte simplă. [...] Mă ajută foarte mult să-mi simt mai bine corpul, să am un echilibru" a explicat Victoria.

În Capitală, primele studiouri de pilates independente au apărut anul trecut şi sunt dedicate exclusiv femeilor.

"Conectăm căştile, ca să nu deranjăm celelalte persoane care lucrează şi feelingul este ca şi cum ai lucra 1 la 1 cu un instructor. Antrenorul vorbeşte constant, îţi spune toate modificările pe care poate trebuie să le faci" a spus proprietara unui studio de pilates autonom, Diana Stere.

Cum se desfăşoară o astfel de şedinţă

Şi cei care nu se simt confortabil într-o sală de forţă cu multă lume au opţiunea, tot digitală, de a rezerva un interval orar numai pentru ei.

"În momentul în care ne facem o rezervare online, primim un cod pe email şi pe WhatsApp. Acest cod îl introducem la tastatura de la uşă, ulterior intrăm" a explicat proprietarul unei săli de fitness autonome, David Rudnyanszky.

"Au 80 de minute doar pentru ei, în care se antrenează în ritmul lor – îşi pun ce lumină, ce temperatură, ce muzică vor. […] Dacă într-o sală de fitness clasică trebuie să mă plimb în toată sala să-mi caut discuri, aici totul se întâmplă pe aparat. Toată greutatea vine pe cablu, este pe rezistenţă digitală şi cu acest dispozitiv de pe deget eu pot să scad greutatea sau să o cresc" a mai spus David Rudnyanszky.

Cât costă 8 sesiuni de antrenament la o sală autonomă

Preţurile pornesc de la 399 de lei, pentru 8 sesiuni de antrenament.

"Pot reprezenta un prim pas către ceea ce noi numim în psihologia cognitiv-comportamentală expunere treptată. Ele vin şi îndeplinesc o nevoie fundamentală umană, nevoia de siguranţă, pentru unii oameni care poate în trecut au suferit anumite traume sau au fost expuşi în anumite comportamente de tip bullying sau nu au încredere în aspectul lor" a spus psihologul Andreea Stăvulescu.

Dacă avem probleme de sănătate, specialiştii ne recomandă însă să urmăm sfaturile unui instructor prezent fizic. În acest fel, el poate urmări mişcările în timp real şi poate interveni în cazul unei accidentări.

