A fost din nou alertă aseară, la granița României, în timpul unui val de atacuri asupra Ucrainei. Armata a ridicat două avioane de luptă F-16 de la baza aeriană Fetești, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României, în timpul bombardamentului asupra porturilor de la Dunăre.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, miercuri, 25 februarie, Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Fetești au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliție aeriană.

Locuitorii mai multor localități din județele Brăila și Tulcea au primit mesaje RO-ALERT prin care erau informați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, însă drona a părăsit spațiul aerian la nord de Sulina, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor.

Vehiculul aerian fără pilot a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona localității Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor, și l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale.

Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 18.45 și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene în zonă.

