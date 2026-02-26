Antena Meniu Search
Video Alertă la graniță, după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al României. 2 avioane F-16, ridicate de la sol

A fost din nou alertă aseară, la granița României, în timpul unui val de atacuri asupra Ucrainei. Armata a ridicat două avioane de luptă F-16 de la baza aeriană Fetești, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României, în timpul bombardamentului asupra porturilor de la Dunăre.

de Iuliana Pepene

la 26.02.2026 , 08:22
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, miercuri, 25 februarie, Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Fetești au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliție aeriană.

Locuitorii mai multor localități din județele Brăila și Tulcea au primit mesaje RO-ALERT prin care erau informați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, însă drona a părăsit spațiul aerian la nord de Sulina, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor.

Vehiculul aerian fără pilot a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona localității Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor, și l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale.

Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 18.45 și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene în zonă.

Iuliana Pepene
