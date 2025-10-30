Incident la Catedrala Naţională: credincioşii au forţat intrarea, după ce au crezut că biserica se închide

Incident la Catedrala Naţională. Mai mulţi credincioşi au forţat intrarea, după ce au crezut că biserica se închide. De fapt, pelerinii fuseseră direcţionaţi de la intrarea principală la una laterală. Din fericire nu a fost nimeni rănit.

Credincioşii care au aşteptat, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a intra în Catedrala Naţională au încercat să forţeze intrarea în lăcaşul de cult, în momentul în care uşile principale s-au închis, iar rândul de pelerini a fost direcţionat pe o intrare laterală.

Ce spun jandarmii

„În jurul orei 05:30, la solicitarea personalului administrativ al Catedralei, a fost dispusă restricţionarea temporară a accesului prin uşa principală, pentru efectuarea operaţiunilor de curăţenie. Ca urmare, dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar accesul enoriaşilor a fost redirecţionat prin intrarea laterală. În momentul închiderii temporare a uşilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura şi a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acţionat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane şi restricţionarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriaşii au fost îndrumaţi să se retragă pe platoul central”, informează Jandarmeria Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

Instituţia precizează că nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale.

„În urma consultărilor cu organizatorul, accesul publicului a fost reluat în mod controlat, etapizat, prin ambele căi de intrare, în jurul orei 06:30. Astfel, coloana de aşteptare a fost reconstituită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate”, mai transmis oficialii Jandarmeriei.

În condiţiile în care foarte mulţi credincioşi au mers să se închine în catedrala Naţională, Patriarhia Română a anunţat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopţii, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰