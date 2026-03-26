Indemnizații de handicap obținute cu acte false în Mehedinți. Este cea mai recentă anchetă a poliţiştilor care au aflat că o femeie, funcţionar public, ar fi ajutat 23 de oameni să obţină ilegal certificate de dizabilitate. Toată operaţiunea s-a derulat pe o perioadă de şase ani.

Autoritățile iau în calcul să revizuiască și dosarele de handicap a altor persoane pentru a stabili dacă există sau nu fraude similare. Percheziții au fost efectuate astăzi la locuințele a 21 de persoane din județul Mehedinți.

Potrivit autorităților, o femeie de 39 de ani angajată a Direcției de Asistență Socială este bănuită că ar fi falsificat mai multe acte medicale. Adeverințele ar fi fost eliberate în perioada 2019-2025 și ulterior acestea au fost depuse la DGSPC Mehedinți iar în baza lor au fost emise certificate de încadrare în grad de handicap.

Astfel, beneficiarii ar fi încasat indemnizații necuvenite în valoarea de 1,3 milioane de lei. Ancheta a fost declanșată după ce angajații instituției au descoperit nereguli la două dosare depuse de mai multe persoane anul trecut. Aşadar 21 de persoane au fost conduse astăzi la odier la sediul IPJ Mehedinți.

