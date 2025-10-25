Antena Meniu Search
INFOGRAFIE. Costurile Catedralei Naționale. Cine a dat cei 270 de milioane de euro

Catedrala Națională a costat aproximativ 270 de milioane de euro, conform informațiilor oficiale. Din datele publice reiese că peste 200 de milioane de euro au provenit din fonduri publice, în vreme ce numai 27 de milioane au fost luate din vistieria Bisericii. 

25.10.2025
Până în noiembrie 2019, costurile raportate erau de circa 110 milioane euro pentru structura principală. Deşi sumele exacte nu sunt cunoscute, estimările arată că până la faza "la roşu" costurile erau estimate la ~110-120 milioane euro fără teren.

Cine a contribuit la ridicarea Catedralei

Lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului, ulterior denumită Catedrala Naţională, au fost finanţate prin legea 376/2007. Fondurile au provenit de la Patriarhia Română şi de la bugetul naţional, dar și din donații private.

Primăriile din București, atât cea Generală, cât şi cele locale, au făcut numeroase alocări de la buget de-a lungul anilor.

Patriarhia a precizat în mai multe rânduri că fondurile publice au fost utilizate pentru lucrări de construcție și infrastructură, în timp ce elementele decorative sau artistice sunt acoperite în mare parte din donații, scrie Antena 3 CNN

Detalii despre costuri și o comparație cu prețurile altor lucrări majore de infrastructură sau monumente, în GALERIA FOTO

