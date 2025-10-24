Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale are loc duminică şi va fi transmisă integral pe observatornews.ro şi pe Facebook Observator.

Observatornews.ro îţi prezintă printr-o infografie cât de mare este Catedrala Naţională, în comparaţie cu alte monumente asemănătoare.

Catedrala Naţională are o înălţime de 127 de metri, o lungime de 126 de metri şi o lăţime de 68 de metri.

Este mai înaltă decât Casa Poporului (84 de metri) şi Domul din Milano (108 metri), însă Bazilica Sf. Petru din Vatican este mai mare (138 de metri).

În interior pot intra 5.000 de persoane, iar pe esplanadă, 23.200.

Vedeţi recordurile Catedralei Naţionale şi cum se compară şi cu alte clădiri celebre din lume, în GALERIA FOTO.

