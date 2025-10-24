Galerie foto INFOGRAFIE. Recordurile stabilite de Catedrala Naţională şi cum se compară cu alte clădiri celebre din lume
Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale are loc duminică şi va fi transmisă integral pe observatornews.ro şi pe Facebook Observator.
Observatornews.ro îţi prezintă printr-o infografie cât de mare este Catedrala Naţională, în comparaţie cu alte monumente asemănătoare.
- Catedrala Naţională are o înălţime de 127 de metri, o lungime de 126 de metri şi o lăţime de 68 de metri.
- Este mai înaltă decât Casa Poporului (84 de metri) şi Domul din Milano (108 metri), însă Bazilica Sf. Petru din Vatican este mai mare (138 de metri).
- În interior pot intra 5.000 de persoane, iar pe esplanadă, 23.200.
