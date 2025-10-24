Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Galerie foto INFOGRAFIE. Recordurile stabilite de Catedrala Naţională şi cum se compară cu alte clădiri celebre din lume

Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale are loc duminică şi va fi transmisă integral pe observatornews.ro şi pe Facebook Observator.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 16:53
Catedrala Mântuirii Neamului Catedrala Mântuirii Neamului - Profimedia Images Galerie (8)

Observatornews.ro îţi prezintă printr-o infografie cât de mare este Catedrala Naţională, în comparaţie cu alte monumente asemănătoare.

  • Catedrala Naţională are o înălţime de 127 de metri, o lungime de 126 de metri şi o lăţime de 68 de metri. 
  • Este mai înaltă decât Casa Poporului (84 de metri) şi Domul din Milano (108 metri), însă Bazilica Sf. Petru din Vatican este mai mare (138 de metri).
  • În interior pot intra 5.000 de persoane, iar pe esplanadă, 23.200.

Vedeţi recordurile Catedralei Naţionale şi cum se compară şi cu alte clădiri celebre din lume, în GALERIA FOTO.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

catedrala mantuirii neamului catedrala sfintire catedrala nationala
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut modificări de structură în apartament?
Observator » Evenimente » INFOGRAFIE. Recordurile stabilite de Catedrala Naţională şi cum se compară cu alte clădiri celebre din lume