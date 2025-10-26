Catedrala Națională a fost ridicată pe Dealul Arsenalului, lângă Parlament, nu întâmplător. Locul a fost ales în 2005 de Patriarhul Teoctist ca simbol al renașterii spirituale într-un spațiu marcat de distrugerile comuniste.

Arhitectura

Proiectul poartă semnătura arhitectului Ion Mureșan și a echipei Patriarhiei. Construcția, începută în 2010, s-a întins pe mai bine de 14 ani. Forma în cruce greacă reprezintă unitatea credinței și a poporului.

Structura și tehnologia

Ridicată din beton armat de înaltă rezistență, construcția stă pe o fundație de 25 m. Folosește tehnici moderne anti-seismice – izolatori elastomerici și o structură radială de armare. Este una dintre cele mai sigure clădiri din România la cutremur.

Fresce și decorații

Vorbim de 25.000 m² de pictură în tehnică bizantină modernă. Au fost folosiți pigmenți naturali, foiță de aur. La opera de artă a lucrat o echipă coordonată de pictorul Daniel Codrescu, același care a realizat pictura catedralei din Cluj. Durata estimată a lucrărilor este de cinci ani și s-au cheltuit aproximativ 30 de milioane de euro.

Materialele folosite

Cele mai multe suprafețe sunt din marmură albă din Grecia, granit românesc și piatră de Podeni. Aurul folosit la turle și mozaic provine din donații și sponsorizări. A fost folosită tehnica foiței aplicate manual, strat cu strat. Se estimează că aceasta va rezista trei secole, fără intervenții majore.

Hramul și simbolurile

Catedrala are hramul “Înălțarea Domnului și Eroii Neamului”. Este un loc de rugăciune și comemorare pentru cei 350.000 de eroi români care și-au jertfit viața pentru credință și țară. În piciorul Sfintei Mese a fost depusă o listă cu toate numele lor. Este un gest cu valoare liturgică și patriotică. Altarul e orientat simbolic către Răsărit - simbol al speranței și reînnoirii.

