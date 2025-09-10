Antena Meniu Search
Cel mai căutat infractor pentru trafic de minori și proxenetism, de pe lista "Most Wanted" a Poliţiei Române, a fost capturat în Marea Britanie şi adus în ţară. Individul racola tinere vulnerabile, promițând-le locuri de muncă în străinătate, iar mai apoi acestea erau exploatate sexual în Europa.      

Traficant de minori român, capturat în UK

Robert Kertesz a fost adus în ţară noaptea trecută. Bărbatul de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, era urmărit internaţional pentru trafic de minori şi proxenetism. "Acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani de închisoare şi va fi introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului", a declarat Octavian Dan, de la IGPR.

Kertesz se afla pe lista "Most Wanted" a Poliției Române

Condamnat definitiv la închisoare încă din 2012, Kertesz se afla pe lista "Most Wanted" a Poliției Române. Începând cu anul 2002, barbatul, care facea parte dintr-un grup infractional, racola tinere vulnerabile, inclusiv minore, promiţându-le locuri de muncă în străinatate, pentru ca apoi, acestea să fie exploatate sexual în Belgia, Franţa şi Spania.

Prețul pentru fiecare victimă varia între 5.000 și 6.000 de euro. În prezent, autoritățile continuă anchetele privind rețelele de trafic în care a fost implicat.

De la începutul anului, prin intermediul Interpol au fost localizate în afara țării 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării către România. De asemenea, Poliția Română a predat către partenerii externi 325 de persoane care erau urmărite la nivel internațional. 

