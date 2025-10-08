Antena Meniu Search
Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor. Promisiunea a fost făcută de ministrul Mediului care a vizitat şantierul. Şi nu este singura promisiune făcută de autorităţi pentru rezolvarea problemei urşilor. Se mai vorbeşte despre sanctuare, centre de reabilitare, garduri electrice și chiar amenzi mai mari pentru cei care hrănesc animalele pentru amuzament. 

de Claudiu Loghin

la 08.10.2025 , 13:34

Majoritatea urșilor prinși în zone locuite sau în zone turistice ajung în sanctuarul de la Zărnești, acolo unde pe cele 69 de hectare de teren trăiesc deja 130 de urși, între care și 7 pui orfani. Îngrijirea unui singur animal costă 7.000 de euro pe an.

"Acest sanctuar nu a fost făcut să luăm urșii din pădure, nimic nu poate înlocui libertatea. [...] Văd eu la urșii pe care i-am recuperat pentru că i-au adus jandarmii, pentru că ne-a rugat Garda de Mediu sau Ministerul Mediului, se resemnează că până la urmă știu că n-au altă soluție, dar nu asta e viața unui urs, trebuie să-i protejăm în mediul lor natural" a explicat Cristina Lapis, directorul Asociaţiei Milioane de Prieteni.

Centrele de reabilitare întârzie să apară, chiar dacă nevoia este din ce în ce mai mare

La Timișul de Sus, tot în județul Brașov, autoritățile amenajează un centru de reabilitare a urșilor "problemă", pe un teren de 68 de hectare. Centrul trebuia să fie gata la sfârșitul anului trecut, însă e și acum doar la începutul lucrărilor.

"Avem partea de numărare a urșilor care s-a lăsat așteptată câțiva ani de zile. [...] Gardurile electrice pentru care noi ne-am luptat deja să obținem anul acesta 30 de milioane de lei. [...] Este nevoie de creșterea amenzilor, mult mai mare față de oamenii care nu înțeleg că a hrăni un urs înseamnă de fapt a-l condamna la moarte [...] și ridică un risc uriaș și pentru oamenii care sunt în zonă" a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Construirea centrului de reabilitare a urșilor costă 53 de milioane de lei. Din acești bani, 41 de milioane de lei vin din fonduri europene.

Claudiu Loghin
Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

