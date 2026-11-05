Poliţia din Braşov instrumentează un dosar de înşelăciune cu prejudiciu de 200.000 de lei, victimele fiind societăţi care deţin aparate de tip SelfPay şi PayPoint. Angajaţii magazinelor care găzduiau terminalele primeau telefoane în urma cărora erau determinaţi să transfere ilegal sume de bani, sub pretextul unor operaţiuni de mentenanţă. Mai multe persoane sunt anchetate în acest dosar, doi dintre suspecţi fiind minori cu vârste de 17 ani.

Înşelăciune de 200.000 de lei cu aparate SelfPay şi PayPoint, în Braşov. Doi dintre suspecţi sunt minori - Arhivă

"Din cercetările efectuate până în acest moment a reieşit că persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajaţi ai unor societăţi comerciale care deţineau aparate de tip SelfPay şi PayPoint, prin apelare telefonică şi prezentându-se în mod mincinos ca fiind tehnicieni ai operatorilor acestor servicii. Astfel, sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau a unor actualizări de software, aceştia i-ar fi determinat pe angajaţi să efectueze diferite operaţiuni la terminale, prin care erau transferate sume de bani către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc", se arată într-un comunicat dat publiciăţii joi de Poliţie.

Prejudiciul total cauzat până în acest moment a fost estimat la peste 200.000 de lei

Conform sursei citate, prejudiciul total cauzat până în acest moment a fost estimat la peste 200.000 de lei. Persoanele implicate în schema infracţională foloseau conturi bancare, precum şi conturi deschise pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane, cu scopul de a ascunde provenienţa ilicită a banilor.

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Sumele obţinute ca urmare a acestor tranzacţii erau introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, într-o modalitate despre care poliţiştii au stabilit că "oferea o probabilitate de câştig ridicată pentru recuperarea sumei mizate". Ulterior, banii erau retraşi în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, fiind astfel disimulată provenienţa acestora.

Ancheta Poliţiei a arătat că doi dintre suspecţi sunt minori, iar altul are 18 ani, toţi trei fiind din judeţul Galaţi. Săptămâna aceaasta, marţi 3 noiembrie şi miercuri, 4 noiembrie poliţiştii i-au dus pe cei trei la audieri, suspecţii fiind reţinuţi pentru 24 de ore şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Braşov.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, a prejudiciului şi identificării tuturor persoanelor implicate.