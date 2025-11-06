Antena Meniu Search
Un bărbat din Constanța este căutat de poliție după ce a reușit să fure bijuterii din aur în valoare de 8.000 de lei de la o casă de amanet din oraș, apoi a fugit. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, când angajata nu era atentă. Imediat după dispariția individului femeia a sunat la 112.

de Cristina Niță

la 06.11.2025 , 14:46

Incidentul bizar a avut loc la o casă de schimb valutar care este și casă de amanet, de pe Bulevardul 1 Decembrie din municipiul Constanța.

O femeie, casieră a agenției, a sunat la 112. Ea a povestit polițiștilor că un individ a intrat în agenție, a venit la tejghea și i-a zis că vrea să vadă bijuteriile. Condiția este însă ca acesta să prezinte buletinul.

Zis și făcut, bărbatul a dat actul de identitate, iar femeia a arătat bijuteriile. Bărbatul s-a uitat la ele, a zis că îi plac, le-a examinat sumar, a profitat de un moment de neatenție al angajatei și s-a făcut nevăzut. Nu se prea înțelege de ce a procedat așa bărbatul, pentru că a lăsat buletinul la casa de amanet.

Polițiștii au venit, au făcut cercetări, au stabilit că este vorba despre un prejudiciu de 8.000 de lei. Au făcut o copie după buletin, așadar este doar o chstiune de moment până când bărbatul va fi prins.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

furt amanet constanta
