Nici Fiscul nu scapă de corupţie. Procurorii DNA au destructurat un grup din interiorul ANAF care -spun anchetatorii - transforma tranzacţiile fiscale în afaceri de mii de euro pentru buzunarul propriu.

Unul dintre inspectori a fost reţinut, iar alţi doi, împreună cu un şef de serviciu, se află sub control judiciar pentru 60 de zile pentru trafic de influenţă şi complicitate la luare şi dare de mită. Inspectorii antifraudă ar fi cerut bani pentru a închide ochii la neregulile descoperite la diverse firme. Potrivit anchetatorilor, schema era bine pusă la punct: după ce constatau neregulile, aceştia cereau taxă ca să nu întocmească sesizarea penală.

Dosarul procurorilor ar fi pornit de la o altă investigație ce viza firme de ride-sharing care făceau evaziune fiscală. Sub control judiciar au fost plasaţi şi doi patroni de firme, urmând ca instanţa să decidă azi dacă inspectorul reţinut va fi sau nu arestat preventiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰