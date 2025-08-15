Întârzieri de 64-200 de minute la trenuri spre litoral, în cel mai aglomerat weekend al verii

Mai multe trenuri care circulă pe ruta Feteşti-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative, în unele cazuri acestea depăşind trei ore, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă.

"Urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti - Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. a fost afectată circulaţia mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute. De astă noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti - Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel", informează, vineri, CFR Călători.

Acest deranjament a dus la întârzieri şi, în unele cazuri, la modificări şi în programul de circulaţie a altor trenuri de călători. Compania subliniază că traficul feroviar în zona afectată se realizează în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de o altă companie a statului, CFR SA, care este managerul infrastructurii feroviare.

Întârzieri de până la trei ore

"CFR Călători este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziţie tracţiune diesel în zonele unde managerul infrastructurii feroviare – CFR SA a solicitat", precizează CFR Călători.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor cumpărate şi neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă, reglementărilor în vigoare.

Călătorii pot primi informaţii despre circulaţia trenurilor la telefonul 0219521, la numerele de telefon din staţiile CFR, ce sunt publicate pe portalul https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/, în aplicaţia TRENUL MEU care oferă informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire, sau de la angajaţii CFR din staţii.

