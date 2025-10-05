Sorin Oprescu a fost reţinut, din nou, de poliţiştii eleni, de data aceasta pe aeroportului din Salonic. Autorităţile elene încearcă să afle dacă fostul primar al Capitalei intenţiona să părăsească Grecia pentru a evita extrădarea. Tribunalul București l-a condamnat în 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

Sorin Oprescu a fost ridicat de poliţia elenă după o acţiune care a avut loc chiar în parcarea aeroportului din Salonic. Maşina fostului primar al Capitalei a fost verificată inclusiv cu câini de urmă.

Autorităţile elene încearcă acum să afle dacă Sorin Oprescu intenţiona să părăsească Grecia pentru a evita extrădarea. Dacă procurorii vor stabili că se pregătea să fugă, Oprescu riscă să fie arestat preventiv până la prima şedinţă de judecată care ar putea avea loc în următoarele zile.

Luni va fi dus în faţa unui procuror care îl va întreba dacă este de acord să fie extrădat în România în baza mandatului european de arestare emis pe numele lui. Dacă acceptă va fi trimis cu primul avion către Bucureşti. Dacă refuză, procurorul decide dacă rămâneîn libertate sau va fi şinut în arest până la termenul procesului de extrădare.

După această etapă, judecătorii pot acţiona în două direcţii. Fie resping cererea de extrădare şi oprescu rămâne liber în Grecia, fie aprobă trimiterea lui în România, caz în care decizia poate fi contestată mai departe la Curtea Supremă din Atena. Toată această procedură poate dura săptămâni întregi.

Sorin Oprescu este apărat de acelaşi avocat care i-a obţinut în 2022 azilul medical în Grecia, invocând probleme grave de sănătate: diabet şi suspiciune de leucemie.

Pe numele lui Oprescu, Tribunalul București a emis în mai 2022 un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, după ce acesta a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

