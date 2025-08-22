Interlopul Alexandru Huţuleac, aflat pe lista celor mai căutaţi infractori, a fost adus în ţară aseară. Individul are de ispăşit o pedeapsă cu închisoare, după ce în urmă cu 8 ani, în timpul unor pecheziţii, a lovit cu sabia un poliţist de la trupele speciale. A fost prins în Norvegia, iar în urma colaborării dintre autorităţile de acolo şi poliţiştii români, bărbatul a fost extrădat.

El este Alexandru Huțuleac, zis „Duţu“, care în anul 2017, în timpul unor percheziţii la domiciliul său din Rădăuți, l-a lovit fără să clipească pe un poliţist de la trupele speciale cu o sabie în cap.

Pe lista celor mai căutaţi infractori

Agentul, tatăl a două fetiţe, a avut nevoie de 100 de zile de îngrijiri medicale şi a rămas cu sechele pentru tot restul vieţii. Iniţial, interlopul a fost arestat preventiv, iar mai apoi plasat în arest la domiciliu. De acolo a şi fugit. Anul acesta în luna martie, după pronunţarea sentinţei, Huţuleac a ajuns pe lista celor mai căutaţi infractori din România.

"La data de 17 iunie, în urma acţiunilor comune derulate de către Poliţia Română prin Direcţia de Investigaţii Criminale şi Serviciul de Investigaţii Criminale al IPJ Suceava, împreună cu autorităţile judiciare din Norvegia, s-a reuşit capturarea şi arestarea bărbatului de 37 de ani. Există o bună colaborare cu autorităţile celorlalte ţări", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliţia Română.

Individul a fost adus aseară, sub escorta poliţiei în România.

Alexandru Huțuleac întâi merge la Penitenciarul Rahova, pentru 21 de zile de carantină și evaluare, iar mai apoi, va fi transferat la cel mai apropiat penitenciar de domiciliul acestuia.

Alexandru Huţuleac are de executat 12 ani şi 8 luni de închisoare.

