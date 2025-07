Inundaţii de cod roşu au lovit în toiul în nopţii în mai multe localităţii din Suceava. A plouat în 12 ore cât pentru două luni, iar râul Bistriţa a ajuns la un debit istoric. A crescut de 23 de ori în câteva ore, a ieşit din matcă şi a spulberat tot în cale. Operaţiunile de salvare s-au desfăşurat contracronometru.

"Nu putem risca prea mult, că se umflă apa şi nu mai putem trece", spun pompierii. "Am vreo 69 de ani, am mai prins încă două viituri din astea, dar în aşa fel nu a fost. Apa până la brâu, peste un metru, un metru şi...a fost apa", spune un localnic cu casa inundată.

"Ne-au afectat case. Drumurile sunt rupte, podeţe avem rupte. Apă peste tot, peste tot...atâta apă nu am văzut. Am câţiva ani, dar nu am văzut atâta apă", a declarat Gavril Niculeasa, vicepremier Slatina.

Oraşul Broşteni este răvăşit complet de ape. Un bărbat de 66 de ani şi două femei de 83 si 85 de ani au fost găsiti fără suflare în albia râului Neagra. Pompierii, veniţi cu zecile în zonă, s-au chinuit cu orele până până au reuşit să recupereze trupulrile neînsufleţite.

Inundaţiile au adus "apocalipsa" în Broşteni

Imaginile lăsate în urmă de viitură sunt apocaliptice: case mari au fost scoase din pământ şi mutate de forţa apelor, iar maşinile au fost înghiţite complet de viitură. "Îmi e greu să descriu ...cu totul... ce s-a întâmplat aici. Nici n-aş şti cu ce să încep. Oriunde mă uit, este dezastru. Această casă a fost pur şi simplu smulsă de viitură şi dusă la câteva sute de metri distanţă, până aici, unde s-a înfipt în nămol. Nu mai ştii unde e o curte şi unde e drumul. Maşinile au ajuns îngropate în mâl, iar oamenii sunt pur şi simplu... disperaţi", a declarat Angela Bertea, reporter Observator.

Din cauza ploilor extrem de puternice, pământul a luat-o la vale. Copaci înalţi de zeci de metri au căzut de pe versanţi. Imaginea dezastrului se vede cel mai bine de sus şi prin comparaţie cu anul trecut. Broşteni este cel mai întins oraş din România, 420 de kilometri pătraţi, dar acum tot este sub ape. În aşteptarea salvatorilor, oamenii s-au urcat pe case.

Autorităţile au trimis cinci elicoptere după ei, inclusiv un Black Hawk. Localnicii au fost luaţi unul câte unul şi ridicaţi cu troliul în aparatele de zbor. Practic, a fost singura modalitate de a ajunge la ele În acest moment un bărbat este luat din calea apei de salvatori.

"Este singura persoană rămasă, au fost şi copilaşii mei. Noaptea unde aţi petrecut-o? În mansardă, cu nepoţii, copiii mei. Am stat aici pe mal, nu am dormit deloc, nu am mâncat şi m-am rugat. De aseară noi am stat acasă. A venit apa până la temelie, a venit şi de pe deal, a crescut neagra mare. O venit cu viitură cu copaci, acoperişuri, maşini, cu tot. Prăpăd", spun localnicii.

Elicopterele SMURD aterizează odată la câteva minute din localitatea Neagra, de lângă Broşteni şi aduc încontinuu, de azi de dimineaţă sunt misiuni în derulare, aduc încontinuu oameni care au rămas izolaţi în aceea localitate. Iată şi aucm alte persoane coboară din elicopter, va pleca şi va aduce altele.

Turişti, captivi într-o pensiune

22 de turişti au rămas captivi într-o pensiune din zonă. "A venit un val foarte puternic deodata aseară, o luat maşini. Avem două maşini pe care nu le găsim". Mărturiile localnicilor sunt cutremurătoare. Oamenii care şi-au văzut munca dusă pe apa sâmbetei se adăpostesc acum la rude sau în centrele primăriei. Autorităţile au convocat comitetul pentru situaţii de urgenţă şi promit să îi ajute. "Un debit istoric care nu a mai fost de 70, 80 de ani", a declarat Adam Relu, director ABA Siret Bacău.

"Cel puţin 2.500 de persoane afectate. Avem jandarmeria, avem pompeirii, avem salvamontul, o să vină şi armata. Urgent avem nevoie de apă şi alimente", a declarat Alexandru Hurjui, primarul oraşului Broşteni. "Trăim momente dificile. Voi deschide fondul de rezervă pentru oamenii afectaţi", spune Gheorghe Şoldan, preşedintele CJ Suceava.

Situaţia este critică şi în Neamţ. 900 de oameni au fost evacuaţi şi aici. "Cred că a crescut peste trei metri. Că ea cand e jos, e jos tare ca să ajungă să meargă până aici apa, cred că s-a ridicat vreo 3 metri". 25 de localități din nouă județe au fost afectate de vremea extremă în ultimele ore.

