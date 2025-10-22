S-au grăbit să cumpere tomberoane digitalizate, dar au uitat că, fără un sistem informatic, acestea nu pot fi de niciun folos. Se întâmplă în Constanţa, unde sute de insule ecologice au ajuns doar nişte bibelouri. Ce-i drept, unele cât o avere. Peste 4 milioane de euro a plătit statul pentru ele în speranţa că atunci când oamenii îşi vor duce gunoiul nu vor mai avea parte de priveliştea deşeurilor răscolite de vânătorii de pet-uri. Noile echipamente pot fi deschise doar cu ajutorul unei cartele, aşa că în lipsa ei, oamenii sunt nevoiţi să folosească tot tomberonele clasice.

Ridicarea gunoiului trebuia să arate cu totul altfel în Constanţa încă de acum două luni.

"Nu e gata sistemul de implementare, pai la noi cu încetinitorul, nu ştiti?", spune un localnic.

Investiţie de 4.6 milioane de euro, abandonată temporar

Atunci, 275 de tomberoane digitalizate au fost cumpărate de Ministerul Mediului, nu doar pentru a recicla, ci şi pentru a elimina dezordinea lăsată în urmă de vânătorii de PET-uri. Doar că noile echipamente s-au transformat în "bibelouri stradale" în valoare de 4,6 milioane de euro.

Arată modern şi promit colectare inteligentă, dar deocamdată doar promit. Insulele ecologice din Constanţa sunt deja amplasate dar blocate fără ca sistemul informatic să fie pus în funcţiune.

"Procedura de achiziţie pentru camerele de supraveghere e în desfăşurare. După finalizarea acestor etape vor fi distribuite cartele către asociaţiile de proprietari şi vor fi organizate sesiuni de informare", a declarat Luminţa Lare, purtătorul de cuvânt Primăria Constanţa.

Digitalizarea colectării gunoiului nu este însă pentru oricine, cred oamenii.

"Am înţeles că numai cu cheie, cu cartela. Nu ştiu bătrânii ăştia dacă o să fie în stare. Ei încă se duc cu găletuşa dacă ştiţi", spune o femeie.

Până atunci, tomberoanele vechi sunt vandalizate aproape în fiecare noapte de cei care trăiesc de pe urma garanţiei de 50 de bani. Oamenii sunt însă convinşi că nici măcar tehnologia nu le va putea face faţă.

"Când or veni ăştia să caute sticle praf le face. Lângă şcoala tot aşa era făcut un din ăsta de sortare, cu un din ăla de fier dădea. Dacă ar fi românul nostru să păstreze ar fi frumos decât aşa", spune o localnică.

De la începutul anului, pentru vandalizarea tomberoanelor, poliţiştii au dat peste 2.500 de amenzi în valoare de 1.250.000 de lei.

"Aceleaşi persoane au fost depistate de mai multe ori undeva în jur la 1.000 de persoane. Am avut depistate 7 persoane care au răsturnat stricat sistemele clopotelor respective, pubelelor tip igloo", a declarat Catalin Todireanu, director executiv Poliţia Locala Constanţa.

Deocamdată în Constanţa funcţionează totuşi 14 insule ecologice. Sunt cele cumpărate din fondurile proprii ale municipalităţii.

