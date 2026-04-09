Video Investiţie de peste 22 de milioane de euro într-un oraş din România. Cum va arăta noua atracţie turistică

Pe lângă Cazinoul din Constanța și Delfinariu, turiștii vor avea în curând un nou punct de atracție pe litoral: un acvariu modern, cu spații dedicate conservării speciilor protejate din Marea Neagră. Acesta va fi construit lângă Delfinariu și Planetariu, conturând un adevărat hub educațional. Astfel, o vizită la mare ar putea deveni o experiență turistică completă.

de Andreea Filip

la 09.04.2026 , 14:24

La finalul următorilor trei ani ar trebui să avem aici, la Constanța, la malul mării, un nou acvariu demn de un oraș turistic. Proiectul este conceput în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Este vorba despre o clădire cu două etaje, bazine dispuse pe două niveluri, cu zone de vizitare de tip tunel.

Vor fi pești din Marea Neagră, specii exotice, bazine cu pinguini, dar și exemplare din Delta Dunării. Investiția este de 22,5 milioane de euro.

Ce se va întâmpla cu vechiul acvariu

Acum toată lumea să se întreabă ce se va întâmpla cu acvariul vechi. Imobilul este închis de doi ani și jumătate, din cauza problemelor pe care le-a avut la acuperiş și la căile de acces la structura de rezistență. Nu va mai fi deschis niciodată ca acvariu. Acesta va fi transferat către primărie și sunt promisiuni că va deveni o subsecție a casinoului, așa cum a fost proiectat inițial.

