România se umple de case goale. La ultimul recensământ, peste 2,5 milioane de locuinţe erau neocupate. Practic, mai mult de una din patru. Sunt sate în care, pe aceeaşi uliţă, găseşti gospodărie după gospodărie cu porţile ferecate.

Nu suntem în mijlocul pustietăţii, ci în comuna Ulieşti, din judeţul Dâmboviţa, o localitate lipită, practic, de autostrada Bucureşti-Piteşti. Pe strada principală, o mulţime de case la rând zac părăsite.

Porţi încuiate, curţi năpădite de buruieni şi clădiri care, nelocuite de ani întregi, încep încet să se degradeze.

"Era o familie bine văzută şi, un pic bogată! Era p-afară frumos, acuma am înţeles că a cumpărat-o cineva", a afirmat o persoană.

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Povestea este cam aceeaşi peste tot. Bătrânii nu mai sunt, copiii au plecat de mult. Fie la oraş, fie în străinătate.

"Pe strada asta avem 8 case părăsite! Au murit părinţii, copiii au plecat la Bucureşti şi casa arată aşa cum o vedeţi dvs, iar în partea stângă, domnii respectivi, a fost chiar poliţist, a decedat şi dumnealui, şi sotia, a rămas moştenitorii şi nu s-au mai întors şi arată aşa cum arată", a spus Iulian Costache, primar Ulieşti.

Peste o mie de oameni au dispărut din Uliești în doar zece ani

În doar zece ani, Ulieştiul a pierdut peste o mie de locuitori. Din 5.200 de oameni au mai rămas puţin peste 4.000. O şcoală a fost deja închisă, din lipsă de copii. Biblioteca satului a rămas şi ea fără cititori.

La nivelul întregii ţări, cifrele sunt uriaşe. Specialiştii vorbesc despre un cumul de cauze: în sate pier mai mulţi oameni decât se nasc. Iar mare parte dintre tineri pleacă spre oraş sau peste graniţă.

"Fenomenul va continua pentru că, în continuare populaţia rurală e îmbătrânită în foarte multe zone, iar un alt fenomen care se intampla, populatia tanara, acolo unde este, e populaţie fără educaţie, needucată. Şi asta înseamnă deficit de integrare pe piaţa de muncă", a afirmat Remus Anghel, profesor Departamentul de Sociologie SNSPA.

Unii se întorc acasă și dau o nouă viață gospodăriilor părăsite

Există însă şi un drum în sens invers. E drept, mult mai puţin umblat. Sunt şi oameni care se întorc la sat tocmai pentru a scăpa de aglomeraţia oraşelor.

După o viaţă petrecută la oraş, Ion Dorneanu şi-a cumpărat o casă în Ulieşti. A renovat-o şi acum trăieşte mai fericit.

"Vreau linişte, vreau să ma bucur în continuare de ceea ce îmi oferă viaţa", a afirmat Ion Dorneanu, localnic Ulieşti.

Şi Viorel se vede îmbătrânind în gospodăria părintească. Acum lucrează în Anglia, dar vine în fiecare vară la casa pe care a renovat-o în totalitate.

"Ăsta este păr plantat de mine acum 15 ani şi acum îi culegem roadele. Pere naturale bio! Bucuria de a sta la ţară", a spus Viorel Iorga, localnic.

Sunt încă prea puţini pentru a umple toate gospodăriile părăsite. Nu pot opri depopularea, dar pot salva măcar o parte dintre casele care altfel ar ajunge în paragină. Iar pentru comune precum Ulieşti, fiecare om care se întoarce... contează.