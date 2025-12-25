Antena Meniu Search
Ion Drăgan, îndrăgit interpret de muzică populară, a murit

Sărbătoarea Crăciunului s-a transformat într-o tragedie pentru folclorul românesc. Ion Drăgan, un nume respectat al muzicii populare, a murit fulgerător în prima zi de Crăciun.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 17:27
Folclorul gorjenesc este în doliu după ce interpretul de muzică populară Ion Drăgan s-a stins din viață în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, chiar în prima zi de Crăciun, conform Mediafax.

Artistul a fost găsit fără viață în pat de către tatăl său, după ce, în Ajun, participase la colindat, potrivit informațiilor transmise de apropiați.

