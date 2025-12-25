Ion Drăgan, îndrăgit interpret de muzică populară, a murit
Sărbătoarea Crăciunului s-a transformat într-o tragedie pentru folclorul românesc. Ion Drăgan, un nume respectat al muzicii populare, a murit fulgerător în prima zi de Crăciun.
Ion Drăgan, îndrăgit interpret de muzică populară, a murit - Facebook / Ion Drăgan
Folclorul gorjenesc este în doliu după ce interpretul de muzică populară Ion Drăgan s-a stins din viață în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, chiar în prima zi de Crăciun, conform Mediafax.
Artistul a fost găsit fără viață în pat de către tatăl său, după ce, în Ajun, participase la colindat, potrivit informațiilor transmise de apropiați.
