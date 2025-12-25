Ion Drăgan, îndrăgit interpret de muzică populară, a murit

Sărbătoarea Crăciunului s-a transformat într-o tragedie pentru folclorul românesc. Ion Drăgan, un nume respectat al muzicii populare, a murit fulgerător în prima zi de Crăciun.

Folclorul gorjenesc este în doliu după ce interpretul de muzică populară Ion Drăgan s-a stins din viață în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, chiar în prima zi de Crăciun, conform Mediafax.

Artistul a fost găsit fără viață în pat de către tatăl său, după ce, în Ajun, participase la colindat, potrivit informațiilor transmise de apropiați.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰