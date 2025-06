Ion Iliescu a ajuns la Spitalul SRI luni după amiază cu probleme respiratorii si cu, ceea ce medicii numesc, "o stare generala alterată". A fost internat de urgenţă şi de atunci este sub supraveghere strictă, la ATI. Chiar dacă ni e transmite că starea lui Ion Iliescu nu este gravă, medicii au considerat necesar să îl interneze în secţia de terapie intensivă. Mai ales că deocamdată nu au un diagnostic pentru simptomele cu care s-a prezentat la spital.

Ion Iliescu s-a retras din viaţa politică în urmă cu 15 ani

Fostul preşedinte "beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate, în paralel cu procedurile de stabilire a diagnosticului", anunţă SRI într un comunicat. cei 95 de ani ai săi, Ion Iliescu s-a tot confruntat cu probleme de sănătate în ultima vreme. In 2019, la putin timp după ce a împlinit 89 de ani, a fost operat la inimă. A ieşit din spital cu 5 stenturi, dar în stare bună. O altă interventie chirurgicală, tot la inimă, a făcut-o in 2007, la Paris. Se mai ştie că, de câţiva ani, are extirpată şi vezica biliară. Apropiaţii spun că din 2023 nu prea a mai ieşit din casă. De altfel, în ultimii 15 ani, apariţiile sale publice au fost tot mai rare. La vârsta de 80 de ani s-a retras din viaţa politică, dar a rămas membru de partid şi permanent conectat la schimbările din ţară.

În aprilie 2018 a fost audiat în Dosarul Revoluţiei. O lună mai târziu, în mai 2018, a apărut pentru ultima dată în public, tot la Parchetul General. În ianuarie 2025 procurorii s-au deplasat la el acasă şi i-au adus la cunoştinţă faptul că este inculpat şi in dosarul Mineriadei. În urmă cu opt luni, Ion Iliescu a făcut o radiografie a scenei politice la Podcastul Avangarda. "La 20 de ani de când am părăsit Palatul Cotroceni şi la 20 de ani de când România a aderat la NATO, în 2004, putem vorbi despre anumite forme de conştiinţă, istorie şi adevăr altfel", a declarat Ion Iliescu. Pe 19 mai, anul acesta, în ziua în care Nicuşor Dan a devenit al 5-lea preşedinte al României, fostul preşedinte l-a felicitat pe pe blogul său.

Maria Rohnean

