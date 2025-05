Cele 41 de drone subacvatice vor putea căuta victime în ape adânci, acolo unde vizibilitatea e aproape zero, iar pericolul pentru scafandri este uriaș. "Vin echipate cu mecanisme de tăiere a diverselor corpuri care pot împiedica capacitatea scafandrilor de a ajunge la corpuri sau diverse obiecte. Pot fi echipate cu elemente care sa apuce sau sa strângă sau să ridice elemente aflate pe fundul apei, totodata sunt echipate cu un sonar", a declarat Adrian Cârlea, ofiţer ISU.

Roboţii vor acţiona autonom, pe baterie, până la 5 ore

Roboţii vor acţiona autonom, pe baterie, până la cinci ore. Dacă sunt conectaţi la cablu, vor putea desfăsura activităţi pe durată nelimitată. Într-o apă tulbure, scafandrii lucrează aproape orbeşte. Vizibilitatea este de câţiva centimetri şi de multe ori, la fundul lacului e plin de obstacole: gunoaie, crengi sau plase. Roboţii subacvatici vor putea coborî adânc, vor putea vedea cu ajutorul sonarului inclusiv zonele cele mai ascunse şi vor transmite imaginile in timp real.

Daniel e scafandru de doi ani şi crede că roboţii nu doar că i-ar uşura treaba, dar ar da o şansă în plus victimelor care cad în apele adânci. "Activitatea noastră sub apă este destul de dificilă. Cu siguranţă, tehnologia și în special roboții ne vor ajuta să ducem cu succes, mai repede, o misiune. Avem achiziționat un sonar. Ne ajută foarte mult pentru desfășurarea intervenției. Ne ajută să identificăm eventualele obstacole pe care le întâlnim sub apă, noi neavând vizibilitate aproape deloc", a declarat Daniel Marcu, scafandru.

O astfel de dronă, aflată în dotarea salvamontiștilor, a fost folosită luna trecută în Mehedinți, după ce o dubă a plonjat în Dunăre. Din păcate, șoferul, un cetățean bulgar, nu a putut fi salvat, iar intervenția a durat ore întregi, pentru că în județ nu exista nicun scafandru.

