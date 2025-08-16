Trebuia să fie un punct de cotitură, o întreagă lume aştepta un acord, un armistiţiu, un pas concret către o posibilă stopare a războiului din Ucraina. Summitul din Alaska pare însă că ne-a lăsat cu mai multe întrebări decât răspunsuri.

Iulian Chifu, analist de politică externă, este de părere că Vladimir Putin e singurul câştigător al acestui summit.

"Trebuie să fim extrem de atenţi în ambele sensuri atunci când analizăm summit-ul. Şi în sensul de a combate ideea de 1-0 pentru Putin, nu e vorba despre o bătălie şi o victorie, dar şi în sensul că s-ar fi făcut o serie de progrese şi suntem cu adevărat aproape de un rezultat în domeniul păcii. Pacea în orice condiţii, nu este pace. Niciuna dintre cele două extreme nu ar trebui îmbrăţişată. În presa rusă e o jubilare totală. Dacă Trump ar vedea presa din Rusia cu certitudine ar reveni la situaţia anterioară când era complet nemulţumit de relaţia cu Putin.

Donald Trump trebuie să deconteze faţă de propriul public şi faţă de ucraineni, trebuie să vedem rezultatul acestui summit. Avem un câştigător pentru că la acest moment singurul care şi-a atins obiectivele este Vladimir Putin. Nu a făcut niciun pas în spate, a solcitat ca orice înţelegere să nu fie făcută publică, în consecinţă vorbim despre o victorie totală. Şi să nu uităm că am avut schimbări de program: de la întâlnire unu la unu, de la o cină cu toată delegaţia totul a fost anulat, conferinţă de presă fără întrebări. Nimeni nu se uită la Rusia. Cât de slabă e din punct de vedere economic, cât de mari probleme are din punct de vedere militar, cum trebuie să se bazeze pe alţi actori care s-o susţină. Este o logică a business-ului. Fundamentelor politicilor externe ale administraţiei Trump e business-ul.

România trebuie să realizeze pe ce lume se află. Trebuie să-şi construiască argumentele de putere: armată, dotare, pregătire, populaţie care să susţină şi să se adapteze la modul de business propus de Donald Trump. Va trebui să avem nişte oameni de stat care să se întoarcă spre populaţie şi să convingă oamenii că trebuie să facă nişte modificări substanţiale chiar cu riscul de a schimba modul de viaţă", a declarat Iulian Chifu, analist de politică externă.

