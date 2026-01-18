Jaf într-o scară de bloc din Bucureşti: o femeie de 68 a rămas fără cercei. Unde au fost găsite bijuteriile

Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei în vârstă de 68 de ani,într-o scară de bloc din Bucureşti. Pentru că femeia pornise în urmărirea lui, bărbatul a împins-o şi ea a căzut pe scări. Poliţiştii au reuşit în scurt timp prinderea bărbatului. De asemenea, cerceii au fost recuperaţi dintr-o casă de amanet.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat că poliţiştii Secţiei 19 au fost sesizaţi, sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la faptul că unei femei i-au fost smulşi cerceii din urechi, fapta având loc într-un bloc din Sectorul 5.

Autorul faptei, în vârstă de 55 de ani, a fost identificat şi prins în scurt timp

Poliţiştii s-au deplasat la adresa respectivă şi au luat legătura cu victima, o femeie de 68 de ani. "În baza cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 15:00, după ce femeia a intrat în scara blocului, a fost urmată îndeaproape de un bărbat. Ulterior, la intrarea în liftul de la parter, acesta i-ar fi smuls cerceii confecţionaţi din aur şi ar fi încercat să părăsească incinta. Persoana vătămată a urmărit autorul până la uşa de ieşire din scară, moment în care, pentru a-şi facilita scăparea, bărbatul ar fi împins-o, aceasta căzând pe scări", au afirmat poliţiştii.

Autorul faptei, în vârstă de 55 de ani, a fost identificat şi prins în scurt timp. Totodată, poliţiştii au reuşit recuperarea cerceilor, aceştia fiind găsiţi la o casă de amanet. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru tâlhărie.

