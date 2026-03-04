Un bărbat din Capitală care făcea meditaţii la matematică cu copiii, la el acasă, într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei, a fost plasat sub arest preventiv pentru agresiune sexuală asupra unei minore. Victima este o adolescentă de 14 ani pe care individul ar fi atins-o şi ar fi sărutat-o cu forţa, chiar în timpul orei de pregătire. Alţi doi elevi se aflau la el în casă, dar profesorul i-ar fi trimis pe balcon înainte, tocmai ca să rămână singur cu fata.

Din păcate, nu vorbim de un caz singular sau izolat, pentru că au fost tot mai multe. Specialiștii recomandă părinților să aibă grijă pe mâna cui își lasă copiii. În primul rând, ar fi foarte bine să verifice persoana, să vadă dacă are recomandări sau dacă a mai lucrat cu alți copii.

De asemenea, specialiștii și psihologii spun că o comunicare deschisă între copii și părinți ar fi ideală în astfel de situații. Copiii trebuie încurajați să vorbească deschis, fără sentimentul de vinovăție sau rușine. Totodată, o discuție cu alți părinți sau cu profesorii de la școală ar putea oferi indicii importante.

Mătușa unei eleve a anunțat poliția că fata ar fi fost agresată sexual

Articolul continuă după reclamă

Ar fi bine ca părinții să fie atenți și la schimbările bruște de comportament ale copiilor. De exemplu, dacă nu vor să mai meargă la școală sau la meditații, sau pur și simplu se retrag, ar fi bine să vorbească imediat cu cei mici.

Profesorul de Matematică, în vârstă de 33 de ani a fost reţinut pe 3 martie, în urma unor percheziții, după ce mătușa unei eleve a anunțat poliția că fata ar fi fost agresată sexual.

"Faţă de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală", a anunțat, miercuri dimineaţă, Poliţia Capitalei.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au făcut marţi o percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor.

Potrivit anchetatorilor, în 25 februarie, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către o femeie că nepoata sa, o minoră în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, bănuit de comiterea faptei fiind meditatorul ei.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor desfăşurate, s-a stabilit că la data respectivă, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 3, unde se desfăşura o şedinţă de pregătire la o materie, împreună cu minora şi alţi doi minori, bărbatul de 33 de ani, profitând de calitatea pe care o avea şi de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de vârsta fragedă a acesteia, ar fi agresat-o sexual, sărutând-o şi atingând-o în zona intimă.

Anita Lasculescu Like

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰