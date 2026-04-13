În a doua zi de Paște, mulți români au zis pas plimbărilor clasice și au trecut la distracție. Unii s-au aruncat direct în acțiune, într-o arenă de realitate virtuală, unde adrenalina sare din ecran și jocurile par mai reale ca niciodată. Alții au ales misterul și au încercat să evadeze dintr-un templu egiptean demn de filmele cu Indiana Jones.

Cu casca VR pe ochi și arma pregătită, jucătorii aleargă printr-o hală aparent banală… dar în mintea lor e război în toată regula. În față apar ziduri, inamici, explozii.

O sesiune durează aproximativ 40 de minute timp in care jucătorii pot evalua in mai multe harti virtuale. Si e foarte competitit totul, eperienta este una foarte imersivă

Chiar dacă sunt în plină acțiune, jucătorii se văd între ei prin ochelarii VR, așa că evită ciocnirile și își coordonează mișcările în spațiul real.

"Oboseşti, da, se vede pe tine! Şi noi la fel, ardem la calorii aici mult mai mult! Şi asta e bine, ca ne scoate din casa, avem o activitate inp lus, ne plac jocurile şi le îmbinăm pe ambele", povesteşte Alin.

"Este un fel de Counterstrike, dar pus în realitatea virtuală, e foarte interesant!", a declarat Roxana.

O sesiune costă între 89 şi 109 lei. Și nu e doar distracție. E și efort serios. Mulți spun că aici consumă mai multă energie decât într-o oră de sală.

"E o activitate extrem de placuta. De recreere, cu familia, nu trebuie să fii mare gamer, sau extrem de competitiv, poţi să o joci şi recreaţional", a declarat Andrei Moise, organizator competiţie VR.

Din lumea virtuală, trecem rapid într-o aventură cât se poate de reală. Într-un escape room inspirat din povești cu exploratori celebri, unde fiecare detaliu contează.

Indiciile sunt ascunse peste tot: într-un bilețel aparent banal, într-o statuetă misterioasă sau într-un simbol de pe perete. Iar când piesele puzzle-ului se leagă, camera începe să vorbească.

"Noi am lăsat foarte multe notiţe, iar ei trebuie să descopere, să descifreze ce a vrut să facă Indiana Jones, iar ei trebuie să meargă pe urmele lui, să-l aducă înapoi, bineînţeles", a declarat Alice Florea, gamemaster.

O sesiune durează aproximativ o oră, iar cei care ies spun că nu pleacă doar cu o amintire, ci cu senzația că au trăit propria aventură.

"Este o activitate în care lucrezi împreună, gândeşti în afara spaţiilor de zi cu zi, o activitate în familie care presupune o legătura foarte strânsă între noi", a declarat Cristian Benza, pasionat escape-room.

Prețurile pornesc de la aproximativ 80 de lei de persoană și pot ajunge la 120, însă scad pentru grupuri mai mari sau pentru cei care reușesc să rezolve misterele în timp record.

