Clujul nu aruncă nimic, ba chiar transformă şi gunoaiele în energie electrică şi în gaz. Sună science fiction, dar este perfect real şi gata de pus în funcţiune acest sistem de tratare a deșeurilor prin "dezintegrare moleculară". Şi această instalaţie va transforma practic în energie vreo 35 de mii de tone de gunoi pe an, energie care va merge către spitalele şi instituţiile publice din judeţ.

În premieră, două reflectoare uriaşe se aprind cu energia electrică produsă din deşeurile de la groapa de gunoi. Este momentul care marchează inaugurarea noului sistem de producere a energiei verzi. Instalaţia poate tranforma 35.000 tone de gunoi în megawați.

"Procesul de transformare a gunoiului în energie nu este foarte complicat, dar nici nu poate fi făcut de oricine acasă. Deșeurile intră prin acest loc și sunt expuse la temperaturi foarte înalte, între 300 și 900 grade, până când se obține un gaz sintetic ce va fi mai apoi transofrmat în energie termică sau electrică", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

Înainte de a ajunge în cele două reactoare, deșeurile sunt mărunțite.

"Introducem deșeurile de la stația de sortare și de la TMB după care băgăm în tocătoare și la sfârșit o să obținem granulația dorită. Acelea vor fi introduse în reactor, mai departe", a spus Szakacs Janos, inventator.

Invenţia, 100% românească

Invenția este 100% românească, iar proiectul a costat 11 milioane de euro, dar banii vor fi amortizați ușor, având în vedere că anual, după reciclare, doar din Cluj rămân peste 50.000 tone de gunoi.

"Dintr-o tonă de gunoi se obțin aproximativ 400 m3 gaz care alimentează aceste generatoare uriașe. Într-un an produc energie cât echivalentul de consum al stadionului Cluj Arena, al clădirii consiliului judetean și toate instituțiile subordonate", a mai transmis Alex Prunean.

Capacitatea este însă mult mai mare, astfel că cele două reactoare pot produce curent cât să alimenteze un oraș cu 25.000 locuitori.

"O investiţie pentru viitor"

"Eu spun că este o investiție pentru viitor, folosim tot ceea ce produc aceste gunoaie și fracția ultimă, cea pe care o vedeți în celulă, care este astăzi depozitată practic și nevalorificată, tot ceea ce se aruncă va intra în această fabrică și vom produce, cum am spus, gaz după care vom produce energie. Toată cantitatea pe care o produce județul, dar nu numai, și cantitate suplimentară din Transilvania vom putea să o aducem, vom face bani pe de-o parte că oamenii vor plăti ca să aducă gunoiul la noi, iar noi după ce vom încasa odată bani prin preluarea gunoiului, vom mai face bani procesându-l în energie", a spus Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

În urma întregului proces rămâne o cantiate însemnată de cenușă, care va fi folosită pentru filtrarea levigatului generat de gropile de gunoi.

"Intră materialul în cuva de alimentare. Cuva de alimentare intră în reactor, unde se face descompunerea. Cenușa rezultată iese aici", a spus Marius Pop, inginer tehnic.

Dacă energia produsă anual ar fi valorificată integral pe piață, câștigul s-ar ridica la aproape 70 de milioane de euro.

