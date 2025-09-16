Jurgen Faff, patronul FlyLili, sub control judiciar. Sechestru pe un Airbus A319, ar fi dus mercenari în Congo

Jurgen Faff, omul de afaceri din spatele companiei aeriene FlyLili, a intrat în vizorul procurorilor. Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Ancheta a dus și la sechestrarea unui avion Airbus A319 din flota companiei, relatează Agerpres.

Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană FlyLili a intrat recent în atenția opiniei publice după ce a transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra, a fost plasat de procurori sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul unui alt administrator al companiei aeriene.

Prejudiciu de peste 12 milioane de lei și aeronavă sechestrată

Parchetul de lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat extinderea urmăririi penale împotriva lui Faff și a partenerului său de afaceri pentru evaziune fiscală în formă continuată. Conform anchetatorilor, în perioada februarie 2024 - iunie 2025, cei doi, în calitate de administratori ai companiei, ar fi reținut și nu ar fi plătit în termen impozitele și contribuțiile obligatorii datorate la bugetul de stat.

Articolul continuă după reclamă

Sumele neplătite reprezintă impozitul pe salarii, contribuțiile sociale și cele de sănătate reținute de la angajați, prejudiciul calculat fiind de 12.342.954 lei. Procurorii menționează că acesta a fost parțial recuperat printr-o plată efectuată recent.

Pentru garantarea recuperării prejudiciului, a fost pus sechestru pe o aeronavă AIRBUS A319-112 a FlyLili, până la concurența sumei de 11,69 milioane de lei, precum și pe alte bunuri evaluate la 900.000 de lei, menite să acopere o eventuală amendă penală.

Pe durata măsurii preventive, atât Jurgen Faff, cât și partenerul său au interdicția de a părăsi România și trebuie să respecte mai multe restricții impuse de procurori.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰