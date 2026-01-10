Antena Meniu Search
Cine spune că doar la munte ai pârtie? Timişorenii se distrează la fel de bine chiar în oraș, în fața blocului. A nins atât de mult încât peisajul aproape că este la fel ca cel montan, spre bucuria celor mici care au improvizat derdelușuri pentru săniuș.

Iulia Pop

10.01.2026

Zonele dintre blocuri sunt deja ceva banal, dar ceea ce am descoperit aici este mai mult decât atât.

Pe digul Râului Timiș, undeva lângă Timișoara, într-o zonă periurbană, toată această zonă s-a transformat în cel mai mare loc de joacă pe care îl are vestul țării la această oră. Aici am descoperit cel mai mare derdeluș de lângă oraș. E drept, am văzut pe rețelele de socializare că este aglomerat.

Aici i se spune "Kopaonik de Giroc", o referire la celebra stațiune din Serbia, doar că aici nu ai nevoie de ski-pass, nu ai nevoie de telescaun ca să te distrezi – trebuie doar să te aliniezi la start. Distracția este din plin. Sunt copii de toate vârstele și adulți, oameni în toată firea care au venit aici cu ce au găsit acasă: cu sănii, cu plăci, cu schiuri, cu pungi, cu roți de rezervă, cu cauciucuri – nici nu mai contează, importantă este distracția.

Dacă nu merge Timișoara la munte, vine muntele la Timișoara.

