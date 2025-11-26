Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar carnea de porc, vedeta mesei de Crăciun, este la mare căutare. Autoritățile au întocmit o serie de recomandări pentru cei care au de gând să își facă cumpărăturile din piețe și anunță că urmează controale în sectorul alimentar.

Potrivit inspectoritorilor Autorității Naționale Sanitar Veterinare (ANSVA), trebuie să cumpărăm carnea doar din locuri autorizate. E important să verificăm integritatea vitrinelor frigorifice și a amabaljelor.

Vitrinele trebuie să funcționeze pentru păastrarea cărnii la temperatura optimă, astfel încât să nu se degradeze.

De pe etichetă nu trebuie să lipsească mențiuni clare privind producătorul, condițiile de păstrare și termenul de valabilitate.

Carnea de porc nu trebuie scoasă la vânzare fără examenul trichineloscopic. Acesta se face în centre autorizate și costă între 27 și 101 lei plus TVA.

